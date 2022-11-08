نواف الصباح: كامل الثقة بقدرة القيادات النفطية

مال وأعمال

أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الناصر الصباح وفق بيان عن كامل ثقته بقدرة القيادات النفطية الجديدة في تحقيق رؤية المؤسسة إلى واقع ملموس وبلوغ الهدف المنشود نحو تطويرالقطاع في الكويت.

وأشاد الشيخ نواف سعود الصباح بالدور المحوري الذي قدمته القيادات النفطية السابقة والبصمات الجوهرية التي تركتها والتي أسهمت في دفع عجلة التطور والنجاح للقطاع النفطي الكويتي.

وقد أصدر مجلس إدارة مؤسسة البترول قرارات بتعيين عدد من القيادات النفطية.

وبحسب بيان صادر عن (المؤسسة) فقد تم اعتماد تعيين أحمد العيدان رئيسا تنفيذيا لشركة نفط الكويت ووضحة الخطيب رئيسا تنفيذيا لشركة البترول الوطنية الكويتية.

ووفق البيان فقد تم تعيين وليد البدر رئيسا تنفيذيا للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ونادية الحجي رئيسا تنفيذيا لشركة صناعة الكيماويات البترولية ومحمد الحيمر رئيسا تنفيذيا للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية. وتم تعيين شافي العجمي رئيسا تنفيذيا لشركة البترول الكويتية العالمية وخالد العتيبي رئيسا تنفيذيا للشركة الكويتية لنفط الخليج وتعيين الشيخ خالد أحمد الصباح بمنصب العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية والرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط بالوكالة. وشملت القرارات تعيين هشام الرفاعي عضوا منتدبا لقطاع الموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية وبدر العطار عضوا منتدبا لقطاع التخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية.

