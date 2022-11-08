«Ooredoo business» نظمت حفل تكريم لختام بطولتها الأولى لكرة القدم للشركات

مال وأعمال

نظمت «Ooredoo business»، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال حفل تكريم خاص بمناسبة ختام بطولة الكرة القدم الأولى لعملائها من فئة الشركات في مقرها الرئيسي، حيث تم توجيه الدعوة لكل الفرق المشاركة لحضور هذا التكريم الخاص بهم.

وأقيم الحفل بحضور الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين إلى جانب أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة. حيث تم تكريم جميع الجهات المشاركة و تقديم جوائز عبارة عن تذاكر كأس العالم من شركة «Ooredoo» للفرق الفائزة و اللاعبين الأفضل خلال البطولة، جائزة أفضل حارس مرمى حصل عليها اللاعب محمود عبدالله نصار من فريق مجموعة الشايع، جائزة هداف البطولة للاعب علي ميرزا من فريق الإدارة العامة للطيران المدني وجائزة أفضل لاعب في البطولة حصل عليها بدر السماك من فريق بنك الخليج.

وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة التخطيط بقطاع الشركات في Ooredoo، سليمان الحمود: «نود أن نشكر جميع الجهات التي شاركت معنا في إنجاح هذه البطولة ومساعدتنا على توفير بيئة تنافسية ممتعة مليئة بالروح الرياضية بين جميع الفرق طوال فترة البطولة. كما نتقدم بالتهنئة لفريق الإدارة العامة للطيران المدني بمناسبة فوزه بالمركز الأول في أول نسخة لهذه البطولة وفريق بنك برقان بمناسبة فوزه بالمركز الثاني. وأضاف في «Ooredoo»، سنستمر في تنظيم مثل هذه الفعاليات كجزء من مسؤوليتنا لتغطية جميع الركائز تجاه المجتمع إلى جانب الاستمرار بتقديم خدمات استثنائية ومميزة لعملائنا».

