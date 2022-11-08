أسعار النفط تراجعت مع التزام الصين بسياسة «صفر كوفيد»

مال وأعمال

انخفضت أسعار النفط بعد أن أشارت الصين إلى عدم تخفيف موقفها من سياسة «صفر كوفيد»، في وقت وصلت الإصابات فيه إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مما أدى إلى تراجع توقعات الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط باتجاه 91 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه أكثر من 5% الأسبوع الماضي حيث دعمت التكهنات بتغيير محتمل في استراتيجية الصحة في الصين وضعف الدولار المكاسب. تحطمت تلك الآمال في عطلة نهاية الأسبوع، عندما قال مسؤولون في مكتب الوقاية من الأمراض ومكافحتها التابع للجنة الصحة الوطنية إن الصين ستلتزم «بثبات» بالسيطرة على انتشار الفيروس حالياً.

وتعرض النفط لضربة قوية في الأسابيع الأخيرة حيث سعى المستثمرون إلى قياس توقعات الطلب في الصين، وتأثير العقوبات التي تلوح في الأفق على التدفقات الروسية وسط الحرب في أوكرانيا، وقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها لكبح جماح الإنتاج بدءاً من نوفمبر.

أدى تجميع المخاوف بشأن التباطؤ العالمي والسياسة النقدية الأكثر تشدداً إلى تأرجح الأسعار أيضاً. ومع ذلك، لا تزال مؤشرات الأسعار أعلى بنسبة تزيد على 20% منذ بداية العام.

وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، «الأمر كله يتعلق بالصين اليوم - الجدل حول ما إذا كانت ستخفف قيود الفيروسات سيحدد حركة الأسعار». بالإضافة إلى جانب العرض، لدينا «أوبك» وقرار خفض الإنتاج اعتباراً من هذا الشهر، وكذلك الموعد المحدد للعقوبات الأوروبية على النفط الروسي التي ستؤثر على الأسواق بسرعة».

