تحرير الأراضي ركيزة رئيسة لحل الأزمة الإسكانية

مال وأعمال

أجمع متخصصون في الشأن العقاري على أن معالجة الأزمة الإسكانية وتصحيح أوضاع السوق العقاري يتطلب الكثير من الجهود والتي لن يقطف ثمارها إلا بعد سنوات إصلاح حقيقية، وبعدها يتم قطف ثمار نتائج تلك الإصلاحات.

وبين عبدالرحمن الحسينان أن لجنة الإسكان والعقار التي تم تشكيلها من وجوه شبابية ممزوجة بعامل الخبرة الذي يمثله د.حسن جوهر، ستقوم بإطلاق تلك الإصلاحات من حيث حل الأزمة الإسكانية وكذلك تبني إصلاحات جوهرية في السوق العقاري.

واستدرك بالقول : هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى حلول جذرية وشاملة لعل أهمها تنظيف السوق من الدخلاء وإدخال معايير رقابية صارمة وناظمة للعمل في عمل سماسرة العقار. ولفت إلى أن مقترح تأسيس هيئة للعقار من بين الأمور المهمة التي يجب إعادة النظر فيها، كون العقار من بين أهم المصادر المدرة للدخل وبه استثمارات تقدر بالمليارات، كما أنه يمثل أحد روافد الدخل الرئيسة للكثير من الأسر.

وقال إن الجميع يترقب رفع حجم التوزيعات، مع زيادة عدد السكان وارتفاع شريحة الشباب ضمن المكون المجتمعي وهو ما يعني أن اللجنة المشكلة حالياً يعول عليها حل الكثير من المشكلات التي تواجه الشباب الباحث عن سكن ملائم.

وأشار إلى وجوب الاستفادة من التجارب الخليجية في دول مجاورة بشأن توزيعات القسائم السكنية وكذلك البيوت وأن يتم نقل تلك الخبرات التي تتوافق مع السوق الكويتي. وبين أن ارتفاع أسعار العقار السكني لمستويات فلكية لن يهدأ إلا بالخروج بتصورات حقيقية وواقعية، مشيراً إلى أن تحرير الأراضي هو السبيل الوحيد للخروج من تلك الأزمة.

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة محمد الصغير العقارية محمد الصغير إنه من المتوقع تحقيق الكثير من الإنجازات من قبل لجنة الشباب، باعتبار معظم أعضائها من الشباب، آملاً أن تكون تطلعات اللجنة وطموحاتها لحل الأزمة الإسكانية وتطوير السوق العقاري واقعية وقابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن الأزمة لا يمكن حلها في عام أو عامين بل تحتاج إلى فترة زمنية. وبين الصغير أن الأزمة الإسكانية ليست أزمة توزيع للقسائم، بقدر ما هي أزمة بنية تحتية أولاً والقضاء على الروتين والبيروقراطية، ضارباً المثل بالخلاف المزمن بين البلدية والكهرباء وجهات أخرى عند الحصول على موافقات الجهات لتركيب الكهرباء وهو أمر لا يمكن الحديث معه عن اصلاحات حقيقية تصب في صالح المواطن أو المستثمر. وعن تأسيس هيئة للعقار لتنظيم السوق العقاري، قال الصغير أن السوق العقاري بحاجة إلى ترتيب من الداخل، دون أن يلحق ضرر بأعمال الناس.

وأوضح أحمد الأحمد المتابع للشأن العقاري أن الاستماع لأهل الاختصاص من أصحاب المكاتب العقارية والمتخصصين في الشأن العقاري ضرورة تسهم وبشكل بناء في التعبير عن احتياجات وتطلعات الشباب في المرحلة المقبلة، خاصة وأن تلك الحلول المطروحة يجب أن تكون واقعية وعملية وتلبي تطلعات الشباب في مختلف الجوانب.

وبين الأحمد أن الحلول الواقعية يجب أن تراعي احتياجات المواطنين وتلبي تطلعاتهم وبشكل يسهم بواقعية في حل قضاياهم المتمثلة في غياب السكن الخاص الذي يمكنهم من تحقيق تلك التطلعات.

