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ممثل سمو الأمير التقى ولي عهد البحرين وجون كيري


التقي ممثل صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27).
كما التقى سمو الشيخ مشعل الأحمد، المبعوث الرئاسي للولايات المتحدة الأميركية لشؤون تغير المناخ جون كيري وذلك على هامش مؤتمر قمة قادة العالم للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 المقام في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية وللبلد الصديق قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.
حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.


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