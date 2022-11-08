ممثل سمو الأمير بحث ومحمد بن سلمان المستجدات الإقليمية والدولية

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التقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وذلك على هامش مؤتمر النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية وللبلد الشقيق تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مزيدا من التقدم والازدهار.

