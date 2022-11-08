.. وناقش ورئيسة وزراء تونس تعزيز العلاقات

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كما استقبل ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رئيسة مجلس الوزراء في تونس الدكتورة نجلاء بودن، وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة شرم الشيخ في مصر. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، متمنياً سموه لها دوام الصحة وموفور العافية وللبلد الشقيق قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر حامد الملا ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وسفير الكويت لدى مصر المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

