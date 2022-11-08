السيسي: المناخ أكبر التحديات.. ولا تراجع عن الالتزامات

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افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فعاليات القمة العالمية للمناخ «COP -27» بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء، في حدث يراهن على ايجاد حلول للمشكلات التي ينوء بها كوكب الأرض.

وفي كلمة الافتتاح، أطلق الرئيس المصري على هذه القمة «قمة التنفيذ»، داعيا الى التحرك من أجل ايجاد حلول للمشكلات البيئية مؤكدا ان الوقت يدهم العالم ولا مجال للتراجع عن تنفيذ الالتزامات المناخية، حيث تسهم نتائج مؤتمر المناخ في تحول حياة ملايين البشر نحو الأفضل.

وأضاف السيسي: «تغير المناخ هو أكبر تحديات العالم حاليا، والملايين يتساءلون بشأن الالتزامات المناخية وما تحقق من أهداف، والمعاناة الانسانية بسبب تغير المناخ تتكرر وتؤكد الحاجة الملحة لانهائها».

ولفت الى أن الدول النامية تعاني أكثر من غيرها بسبب أزمة المناخ الراهنة، فيما يجب العمل على خفض الاحترار المناخي بمقدار 3 درجات.

وطالب السيسي الدول المتقدمة بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها لتعويض خسائر تغير المناخ.

وأكد الرئيس المصري ان العالم في حاجة الى مواجهة التغيرات المناخية وآثارها وما تسببه من خسائر كبيرة للبشرية مشددا على ان « تغير المناخ هو احدى أكثر القضايا العالمية أهمية والحاحا».

وقال السيسي ان مصر مهتمة بالعمل مع الدول كافة من أجل تعزيز قيم التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات مضيفا ان «أنظار وعقول العالم تتابع وقائع مؤتمر المناخ وما سيسفر عنه من نتائج».

واوضح ان «ما يحتاجه العالم لتجاوز أزمة المناخ الراهنة والوصول الى ما تم التوافق عليه كأهداف في اتفاق باريس لتغير المناخ يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات».

وبين أنه «من هذا المنطلق حرصنا على تسمية هذه القمة (قمة التنفيذ) وهو الهدف الذي يجب أن تتمحور حوله كافة جهودنا ومساعينا».

وقال الرئيس السيسي انه «على الرغم من كافة التحديات التي واجهناها الفترة الماضية الا أن هناك شواهد وعوامل تدعونا الى التمسك بالأمل في قدرة البشرية على صنع مستقبل أفضل لأجيال قادمة».

واضاف ان «مصر وضعت نصب أعينها أهدافا طموحة عبرت عنها من خلال (استراتيجية مصر الوطنية) لمواجهة تغير المناخ» مبينا انها تعمل بدأب للاسراع من وتيرة التحول الاخضر من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف.

ودعا الى وجوب أن تشعر جميع الأطراف من الدول النامية خاصة في القارة الأفريقية أن أولوياتها يتم التجاوب معها موضحا أن «ذلك لن يتأتى دون قيام الدول المتقدمة بخطوات جادة اضافية للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها في تمويل المناخ».

وقال الرئيس السيسي «وجودكم هنا رسالة تأكيد على الاهتمام الذي تولونه لعمل المناخ العالمي والذي أرجو أن ينعكس في اتساق مواقف دولكم مع عنوان قمتنا وهو التنفيذ» داعيا الى ان تكون رسائل المشاركين الى العالم «واضحة» تتضمن خطوات محددة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات.

واقترح الاعلان عن المزيد من المساهمات المحددة وطنيا ورفع طموح الاستراتيجيات لخفض الانبعاثات واطلاق مبادرات طموحة وفعالة تجمع جميع الفاعلين حول أهداف واضحة في التكيف والتمويل ومتابعة تنفيذ ما تم اطلاقه من مبادرات في السابق.وقال ان «الوقت يداهمنا ونهاية هذا العقد الحاسم باتت على بعد سنوات قليلة وعلينا أن نستغلها لنحسم خلالها هذه المعركة على النحو الذي نريده ونرتضيه».

واضاف انه «حان وقت العمل والتنفيذ لا مجال للتراجع أو التذرع بأي تحديات لتبرير ذلك حيث ان فوات الفرصة هو اضاعة لارث أجيال المستقبل من أبنائنا وأحفادنا» مؤكدا ثقته في حكمة قادة العالم وادراكهم لهذه اللحظة المصيرية من عمر كوكب الأرض. وقال «أعلم أننا جميعا أهل للمسؤولية الملقاة على عاتقنا لنمضي الآن معا نحو (التنفيذ) ولا شيء غير ذلك معربا عن تمنياته بدورة موفقة وناجحة من مؤتمر المناخ.

وأضاف السيسي «بما يتطلب تحركا وتضامنا دوليا أساسه مبدأ الانصاف والمسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء والقدرات المتفاوتة والالتزام بالمسؤولية التاريخية وحق الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الاطار فان التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية قصوى للدول العربية مثلها في ذلك مثل الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية».

وذكر السيسي، نيابة عن المجموعة العربية، أن دول المنطقة تعاني من أزمات متفاقمة في الطاقة في الوقت الذي تستهدف فيه تحقيق معدلات مرتفعة للنمو بما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مع التحول الى نمط اقتصادي أكثر حفاظا على البيئة.

ودعا الدول المتقدمة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص الى الاستثمار في هذه المشروعات.

«كما تعاني دولنا من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وفي مقدمتها ظاهرة التصحر، ومن ثم فان المجتمع الدولي مدعو للانخراط في جهود مكافحة هذه الظاهرة ومن بينها دعم جهود زراعة أشجار الغابات في الصحارى وريها من خلال مياه الصرف المعالجة بما يؤدي الى امتصاص الغابات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي».

وأضاف عبدالفتاح السيسي أن التوصل الى اتفاق يعالج ظاهرة تغير المناخ يستدعي تضافر جهود الجميع لخفض الانبعاثات وللتكيف مع الآثار السلبية حسب حجم مسؤوليات وقدرات كل جهة.

وقال السيسي: ان الاطار القانوني الجديد الذي يتم التفاوض حوله يجب ألا يكون بديلا عن اتفاقية تغير المناخ بل أن يصبح مكملا لها ليبنى على المبادئ التي أرستها الاتفاقية الأصلية وعلى رأسها مبادئ العدالة والانصاف والمسؤولية المشتركة.

و قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: إن «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر دليل على الجدية تجاه التكيف مع تغير المناخ».

وأضاف خلال كلمة في انطلاق قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ «نسعى لتوفير آليات ووسائل تنفيذ للتكيف مع التغير المناخي».

وتابع: «مصر تدشن مشروعات في مجالات النقل النظيف واستدامة الموارد المائية».

