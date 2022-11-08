محمد بن زايد: مواصلة العمل لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة

مال وأعمال

أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان الحاجة الى السلام والحوار ووقف الحرب الروسية - الأوكرانية لتحقيق الاستقرار والأمن في العالم.

جاء ذلك في كلمة للشيخ محمد بن زايد -لدى افتتاح فعاليات الشق الرئاسي للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن المناخ «كوب 27» - -أن العالم يواجه تحديات «معقدة» من أهمها تغير المناخ الذي أصبح يؤثر على الاستقرار والأمن في العالم مؤكدا ضرورة أن تتوحد الجهود لمعالجة هذا التحدي من خلال العمل المناخي «كونه فرصة لابتكار وايجاد الحلول وتنويع الاقتصاد».

وشدد الشيخ محمد بن زايد على مواصلة الامارات خفض الانبعاثات التي تؤثر على تغير المناخ وارساء ركائز الاستدامة في الدولة حفاظا على البيئة والموارد الطبيعية.

وبين أنه «بحكم الجيولوجيا فإن النفط والغاز في دولة الامارات يعدان من ضمن الأنواع الأقل كثافة كربونية في العالم» مشيرا الى البدء منذ عقود على العمل على تنويع الاقتصاد وبناء القدرات في الطاقة المتجددة والنظيفة لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وقال الشيخ محمد بن زايد ان «الامارات كانت أول دولة في المنطقة تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050» لافتا الى توقيع الامارات والولايات المتحدة قبل أيام اتفاقية شراكة لاستثمار 100 مليار دولار لانتاج 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن هذه المبادرات توفر قطاعات ومهارات ووظائف جديدة وتساعد على ابقاء الأمل لتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض على مؤكدا استمرار نهج دولة الامارات بمد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي.

وذكر أن الامارات وهي تستعد لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن المناخ «كوب 28» في مدينة دبي خلال عام 2023 ستركز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة وكذلك على إنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

وأشار الى حرص دولة الامارات على مشاركة واحتواء الجميع بما في ذلك التمثيل المناسب للمرأة واشراك الشباب من جميع أنحاء العالم وحشد طاقاتهم وتحفيز شغفهم الكبير لإيجاد حلول مستدامة.

ودعا الشيخ محمد بن زايد الجميع الى التعاون في ايجاد حلول عملية تسهم في معالجة الخسائر والأضرار وتوفر فرص نمو اقتصادي مستدام للبشرية في جميع انحاء العالم قائلا ان «مستقبل أولادنا واحفادنا يعتمد على الخطوات التي نتخذها اليوم». واعرب عن شكره لمصر وتمنياته بالنجاح والتوفيق للجهود المشتركة «لأن مخاطر تغير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء».

