حركة الطيران تغطي سماء مصر مع انطلاق قمة المناخ «COP27»

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استقبل مطار شرم الشيخ ما يزيد على 22.5 ألف شخص من مختلف الجنسيات، ليرتفع إجمالي عدد المشاركين في مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ «COP27»، وهذه الارقام في زيادة وفقاً لبرامج المؤتمر والذي يستمر لأكثر من 10 أيام، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وأظهرت صورة لموقع «Flight Radar 24» زحاما شديدا في حركة الطيران القادمة إلى مصر، بصورة غير اعتيادية غطت تقريباً سماء شمال مصر، خاصة الجزء الشمالي الشرقي من البلاد. وقال محافظ جنوب سيناء خالد فودة، انه تم توفير التسهيلات داخل المطار، بالإضافة إلى وجود فرق متخصصة لاستقبال ضيوف المؤتمر من وصولهم إلى المطار حتى يتم استيعابهم لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، وسيعكس هذا المؤتمر الصورة الحضارية لمصر وقدرتها على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية.

