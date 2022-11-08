«بين السطور».. جديد صبا مبارك في رمضان

إضاءات

تستعد النجمة صبا مبارك لتصوير دورها في مسلسل «بين السطور» بداية شهر نوفمبر وتجسد شخصية سيدة أعمال شهيرة ليدخل المنافسة في السباق الرمضاني المقبل. وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، وهو مكون من 30 حلقة، حول مجموعة من الأصدقاء يتعرضون للعديد من الأزمات بسبب ضغوط العمل والحياة، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته أحمد فهمي ومحمد علاء.

وتنتظر صبا عرض مسلسلها «ليلة السقوط»، وتجسد فيه شخصية طبيبة، وتلقي أحداثه الضوء على أساليب الجماعات الإرهابية في السيطرة على عقول الشباب باستغلال الدين والمال، والعمل بمثابة جرس إنذار ضد التطرف، وهو من تأليف مجدي صابر، إخراج ناجي طعمي، ويشارك في بطولته طارق لطفي وكندة حنا. وتعود مبارك إلى السينما المصرية بعد غياب 12 عاماً عبر فيلم «السرب»، وتجسد خلاله دور سيدة تتحدث باللهجة الليبية، وتدور أحداثه حول إحدى العمليات المأخوذة من ملفات المخابرات المصرية، ويتناول وقائع حقيقية عن جرائم المنظمات الإرهابية، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته أحمد السقا وهند صبري.

