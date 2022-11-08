كاكولي انتهى من تصوير أغنيته الجديدة

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نشر الفنان علي كاكولي صوراً عدة في صفحته بموقع «إنستغرام»، كشف من خلالها لمتابعيه عن قرب إطلاق أغنيته الجديدة وظهر في الصورة الأولى مع فريق عمل الكليب، الذي صوَّره أخيراً، وكتب عليها: «اليوم بفضل من عند الله انتهينا من تصوير كليب لأغنية جديدة. دعواتكم».

من جهتهم، تفاعل معه متابعوه بقوة، متمنين له التوفيق والنجاح، مؤكدين أنهم ينتظرون جديده الفني بفارغ الصبر كذلك بث صورةً أخرى، وعلَّق عليها: «مشروعي الجديد يا رب يعجبكم».

ولم يعلن علي أي تفاصيل حول عمله الجديد حتى الآن، مكتفياً بالكشف عن طرحه خلال الفترة المقبلة. وكان كاكولي قد أطلق في سبتمبر الماضي أغنيةً بعنوان «مغرم»، من كلمات سعد المسلم، وألحان فهد الناصر، وتوزيع أحمد شعتوت، وكورال مجموعة Fn أغاني، وجيتار شريف فهمي، بمشاركةٍ من الفنانة ليلى عبدالله.

وأعلن في مايو الماضي عودته إلى الغناء من جديد بعد غيابه أشهراً عدة عن الساحة الفنية، حيث قدَّم أغنية «عالهادي» باللهجة المصرية، كما انتهى من تصوير مسلسل «محامية الشيطان»، الذي يقع في ثماني حلقات، ويُعرض على تطبيق «شاشا»، من بطولته وهيا عبدالسلام، سارة صلاح، نور الدليمي، وحسن إبراهيم، وتأليف فاطمة العامر، وإخراج خالد الريس.

