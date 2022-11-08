طرح تذاكر فرقة «BLACK PINK» اليوم

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نوه «موسم الرياض»، عن استعداداته لطرح تذاكر الحفل الموسيقي العالمي لفرقة الفتيات الكوريات «BLACK PINK»، والتي تأتي ضمن فعاليات «موسم الرياض 2022»، حيث ستطرح التذاكر على مرحلتين، الأولى اليوم الثلاثاء «8 نوفمبر» لأعضاء «FANCLUB»، والثانية في يوم الجمعة القادم «11» من الشهر نفسه لجميع الزوار.

وتعد «BLACK PINK» إحدى الفرق الموسيقية العالمية، والتي تشارك في فعاليات موسم الرياض هذا العام، إذ تقيم حفلها في الـ «20» من يناير المقبل في مرسول بارك الرياض، وسط جمهورها العربي، إضافة إلى زوار الموسم القادمين من أنحاء العالم.

هذا وتأتي مشاركة الفرقة بفعاليات موسم الرياض ضمن جولتها، التي تشمل عدداً من المدن والعواصم العالمية، من ضمنها: «مانيلا، وأبو ظبي، وكوالالمبور، وجاكرتا، وبانكوك، وهونغ كونغ»، وتهدف الفرقة للقاء جمهورها في تلك المدن، بوصفها واحدة من أبرز الفرق التي تجد اهتماما عالميا منذ انطلاقها عام «2016». وقدم «موسم الرياض 2022» في هذا العام عددا من الفعاليات المحلية والعربية والعالمية، حيث شمل منذ انطلاقته على تقديم الحفلات والمسرحيات، والمعارض والمهرجانات والعروض الإبداعية، إضافة إلى المتاجر والمطاعم والمقاهي، وعددا من الأحداث الرياضية، والنزالات العالمية، ويضم «15» منطقة ترفيهية تميزت كل واحدة منها بطابع يختص فيها عن بقية المناطق.

