كارول سماحة ضيفة برنامج «أنغام» هذا الأسبوع

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تستضيف النجمة أنغام زميلتها النجمة كارول سماحة في برنامجها الجديد الذي يحمل اسمها «أنغام» يومي الخميس والجمعة المقبلين على شاشة dmc المصرية ونشرت قناة dmc البرومو الترويجي للحلقة المنتظرة على مواقع التواصل الإجتماعي مرفقاً بتعليق جاء فيه: «انتظروا النجمة الجميلة والمتألقة كارول سماحة مع أنغام في سهرة غنائية ممتعة يومي الخميس والجمعة القادمين فقط على dmc».

كما نشرت كارول سماحة صوراً تجمعها مع أنغام من كواليس تصوير الحلقة وعلّقت قائلةً: «من أحلى الحلقات اللي صورتها مع حبيبتي النجمة أنغام، استنونا الخميس والجمعة 9 مساءً على DMC».

ومن جانبها أعادت أنغام نشر الصور عبر حسابها في موقع «إنستغرام» وعلّقت عبر موقع «تويتر» قائلةً: «الجميلة الراقية كارول».

وحصد برومو الحلقة تفاعلاً كبيراً من جمهور النجمتين كارول سماحة وأنغام، إذ تركوا لهما الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للقاء المنتظر.

