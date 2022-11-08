أحلام تحقق أمنية فيصل العتيبي

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أعلنت النجمة أحلام، دعمها للفنان الشاب فيصل العتيبي، الذي تمنى الغناء معها ومع النجم السعودي رابح صقر وقامت أحلام وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بإعادة تغريدة مقطع فيديو للفنان الشاب فيصل العتيبي خلال لقاء له ضمن برنامج «mbc في أسبوع» يقول فيه «إنه يتمنى الغناء معها ومع النجم رابح صقر».

وقالت أحلام في تغريدتها «راح تشاركني حفلي في الرياض، وأنا اللي أتشرف يا حبيبي، صوت ولا أروع، وغنيت حزين وأسرتني، وراح نغنيها مع بعض، أوعدك».

لتحظى تغريدة أحلام بإعجاب واحترام عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، الذين أيدوا ما أقدمت على فعله، تجاه الفنان فيصل العتيبي.

ومن الجمهور من سألها عن موعد حفلها في الرياض، معربين عن تشوقهم لحضور حفلها، وحبهم لها ولدعمها للمواهب الشابة.

ويحظى الفنان السعودي الشاب فيصل العتيبي بمحبة واحترام وتفاعل الجمهور نظراً لامكانياته الصوتية المميزة وجمال أدائه.

