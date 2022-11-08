سيلين تؤدي دور البطولة في «لاف أجين»

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أعلنت النجمة سيلين ديون، أنها ستتولى بطولة الفيلم الكوميدي الرومانسي «لاف أجين» الذي يبدأ عرضه في دور السينما سنة 2023 وتجسد فيه شخصيتها الحقيقية. وكتبت المغنية من مقاطعة كيبيك الكندية على شبكات التواصل الاجتماعي «أراكم في السينما!»، موضحة أنها ستشارك في الفيلم إلى جانب نجمة أفلام بوليوود الهندية بريانكا تشوبرا جوناس والممثل الاسكتلندي سام هيوين المعروف بدوره في المسلسل الدرامي «آوتلاندر». وأشارت سيلين ديون أيضاً إلى أنها ستؤدي أغنيات جديدة لها في هذا الفيلم الذي أنتجته شركة «سوني». وكانت ديون أعلنت في إبريل الفائت أنها أرجأت إلى 2023 كل الحفلات المقرر أن تحييها هذه السنة بسبب مشكلة صحية تعانيها.

