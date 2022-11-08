ختام وتوزيع جوائز «مسابقة علاء الجابر للإبداع المسرحي» في دورتها الثانية لفئة النصوص

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بعد مرور ما يقارب الــ 45 عاماً عن رحيله عن المشهد المسرحي الكويتي والعربي، تردد في القاهرة اسم المؤلف والمخرج الكبير الراحل صقر الرشود، وذلك من خلال حفل توزيع جوائز مسابقة علاء الجابر للإبداع المسرحي في دورتها الثانية، التي أطلقت اسم الرشود على دورة هذا العام في مسابقة فئة النصوص المسرحية الموجهة للكبار، والتي تم الإعلان عنها ضمن أجواء من البهجة، وعلى مسرح (سيد درويش) في أكاديمية الفنون في القاهرة، وذلك ضمن فعاليات حفل ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.

حيث اعتلى خشبة المسرح راعي الجائزة، الكاتب والناقد علاء الجابر، الذي تقدم بالشكر للقائمين على الملتقى واللجنة العليا وعلى رأسهم أ. عمرو قابيل، بالإضافة إلى الشكر الجزيل لمنسقة الجائزة الكاتبة المسرحية صفاء البيلي على جهودها الكبيرة طوال مراحل الجائزة.

واستمراراً لنهج الجائزة في تكريم المبدعين أصحاب المنجز المسرحي، الذين رحلوا عن دنيانا باكراً، تم إطلاق اسم الرشود على جائزة نصوص الكبار، واسم الناقد المصري د. حازم عزمي، على جائزة المقال النقدي واسم المخرج التونسي مكرم نصيب على جائزة النصوص الموجهة للأطفال، لما لهم من تاريخ مسرحي مميز، رغم رحيلهم المبكر، وذلك كما حدث في الدورة الأولى من الجائزة، حيث أطلق على الدورة اسم الكاتب المسرحي المصري د. محسن مصيلحي، أحد شهداء مسرح بني سويف. وأكد الكاتب علاء الجابر على الدور الكبير الذي لعبه أعضاء لجان التحكيم الذين شاركوا تطوعاً في تحكيم الجائزة، حيث قاموا بتحكيم النصوص بآلية الدرجات، ودون معرفة أسماء المتسابقين.

وقد تشرفت الجائزة بالمحكمين كونهم أصحاب منجز مسرحي ونقدي مهم، وهم حسب فئات الجائزة كالتالي فئة النص المسرحي الموجه للكبار (دورة المخرج والفنان الكويتي صقر الرشود) أ. د. محمد حسين حبيب من العراق ود. على العنزي من الكويت أ. رشا عبدالمنعم من مصر اما في فئة المقال النقدي (دورة الناقد د. حازم عزمي) كان فيها كل من د. إيمان عز الدين من مصر وأ. محمد الروبي من مصر ود. حمادي الوهايبي من تونس وفي فئة النص المسرحي الموجه للأطفال (دورة المخرج والفنان التونسي مكرم نصيب) شارك فيها كلا من د. أحمد مجاهد من مصر و أ. د. حسين علي هارف من العراق وأ. خليل نصيرات من الأردن وتم في نهاية الكلمة توزيع الجوائز على المتسابقين، الذين سيتم طباعة نصوصهم في كتاب على نفقة الجائزة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جوائز المناصفة تم منح قيمتها المادية بالكامل لكل فائز، هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل دورة العام القادم في الأيام القليلة القادمة.

