أعمال الـ 15 حلقة تغزو رمضان 2023

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عادت مسلسلات الـ15 حلقة لتغزو الموسم الرمضاني المقبل 2023، فقبل أشهر من انطلاق الموسم، بدأت ملامحه في الظهور، وذلك بعد إعلان أكثر من فنان وشركة منتجة عن مشاريعها الدرامية المقبلة، والمقرر أن تخوض المارثون الأهم للدراما في العام.

«عودة البارون»

أول تلك الأعمال مسلسل «عودة البارون» للفنان حسين فهمي، والذي يتكون من 15 حلقة يتم تصويرها بين مصر وتركيا، ومن المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل 2023.

وتدور أحداثه عن شخصيات تعيش بعد 30عاماً وهي مسكونة بهواجس الماضي، حيث وصل عزام الرشيدي 60عاماً - ويجسد الشخصية النجم حسين فهمي- إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة. ويصطحب محاميه الأردني مؤنس وصديقه القديم حسن، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، دارين، هاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه، ويقومون بالتجريب لإنجاز مشاريع مبتكرة خارج الصندوق، وفق الرؤية الدراماتيكية للأحداث المتبعة.

ويشارك في المسلسل النجم حسين فهمي الذي غاب عن الدراما التلفزيونية عدة سنوات، إضافة إلى الفنان خالد سليم، والفنانة نهال عنبر، والأردني ساري أسعد، وربيع زيتون وآلان الزغبي، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، والممثلة السورية كاترين علي، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والفنان الأردني عبد الرحمن خضر، وأحمد عاشور المسلسل إنتاج إماراتي شركة ارين فكتوري لصاحبها المنتج محمد منصور والمشرف العام على الإنتاج والتصوير خارج مصر وداخلها يوسف خضر.

«عملة نادرة»

تخوض الفنانة نيللي كريم الموسم من خلال مسلسل «عملة نادرة»، والمقرر له أن يكون 15 حلقة حتى الآن، خاصة وأن الشركة المنتجة تنوي تقديم قصتين من العمل تقوم ببطولتهما نيللي لأول مرة. وتعود نيللى كريم من خلال العمل للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل «لأعلى سعر”، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، أحمد مجدي، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل. كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سوياً في مسلسل «فاتن أمل حربي»، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وأحدث جدلا واسعاً بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، فادية عبد الغنى، محمد التاجي، وعدد كبير من الفنانين.

منى زكي

تعود النجمة منى زكي إلى دراما رمضان المقبل 2023 بمسلسل جديد مكون من 15 حلقة، تعاقدت على بطولته مع شركة ميديا هب سعدى- جوهر وتأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي، وذلك بعد غيابها عن رمضان الماضي، وبدأ مخرج العمل في اختبارات الأداء لبعض الشخصيات الموجودة في الأحداث تمهيداً لإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

وتكرر منى زكى تعاونها مع شركة ميديا هب سعدي- جوهر بعدما قدمت مع الشركة مسلسل «لعبة نيوتن” في شهر رمضان قبل الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري وتأليف وإخراج تامر محسن.

ياسمين صبري

وتعاقدت الفنانة ياسمين صبري، على بطولة مسلسل جديد مكون من 15 حلقة، للعرض في شهر رمضان المقبل، واستقرت ياسمين على سيناريو من تأليف محمد رجاء، ووقع الاختيار على المخرج خالد مرعي لتولي مسؤولية العمل الذي يتم التحضير له حالياً، من حيث اختيار اسم العمل والفنانين المشاركين في البطولة.

«بطن الحوت»

ويدخل مسلسل «بطن الحوت» المكون من 15 حلقة، السباق الرمضاني المقبل، والذي يقوم ببطولته محمد فراج ويشارك فيه باسم سمرة، وأسماء أبو اليزيد ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، حيث يعمل مؤلف ومخرج العمل على وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، واختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

«مذكرات زوج» كما أعلن طارق لطفي، عن تعاقده على بطولة مسلسل جديد بعنوان «مذكرات زوج»، وسيبدأ وضع اللمسات النهائية، قبل تحديد موعد التصوير، والعمل من تأليف أحمد بهجت، معالجة درامية لمحمد سليمان عبدالمالك، والعمل من إنتاج شركة أروما، وجار الاستقرار على باقي نجوم العمل، مشيرا إلى أنه يتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

