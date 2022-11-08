ليلى علوي و«مهمة في سهل حشيش»

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بدأت الفنانة ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد «مهمة في سهل حشيش» الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، وتجسد فيه شخصية امرأة تعمل في أحد المصارف، غير أنها تواجه بعض المشكلات في حياتها الزوجية، مع زوجها الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد، فتقرر السفر بعيداً بمفردها لتستطيع مواجهة مشكلاتها والتوصل إلى حلول لها، فتنزل في أحد الفنادق المطلة على البحر في منطقة «سهل حشيش»، ويقوم بدور مدير الفندق الفنان محمد محمود، غير أنها تجد نفسها في مواجهة مشكلات من نوع آخر، لتدور معظم الأحداث في الفندق ومنطقة سهل حشيش القريبة من مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر.

ويشارك في بطولة الفيلم: حمدي الميرغني، ومصطفى غريب، وفرح الزاهد، وتامر هجرس، ومي الغيطي، وآخرين، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

من جانب آخر، تنتظر ليلى علوي تحديد موعد عرض فيلمها «التاريخ السري لكوثر» الذي تشارك في بطولته مع زينة، وانتهى تصويره منذ مطلع العام الحالي، ويضم العمل عدداً من النجوم منهم محسن محيي الدين، وأحمد حاتم، وإيناس كامل، وفراس سعيد، وعبد الرحيم حسن، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.

