اختتام «أيام قرطاج السينمائية 2022»

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في جو اتسم بالبساطة والجمال وبدون بهرجة كبيرة انطلق بمدينة الثقافة وسط تونس العاصمة حفل اختتام الدورة الثالثة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، وتخلل الحفل فقرات فنية من تونس بالغناء والعزف على البيانو. وتم في الحفل الإعلان عن الفائزين في مختلف مسابقات المهرجان وفاز الفيلم التنزاني «الثوار» لاميل شيفجي بالجائزة الكبرى «التانيت الذهبي» لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة وحاز الفيلم ذاته أيضا جائزة أفضل صورة.

وتوزّعت أهمّ جوائز الدورة الثالث والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية على النحو التالي جوائز الفيلم الروائي الطويل الجائزة الكبرى «التانيت الذهبي»: فيلم «الثوار» اميل شيفجي (تنزانيا) ـ التانيت الفضي: فيلم «تحت الشجرة» للمخرجة أريج السحيري (تونس) - التانيت البرونزي: فيلم «شرف» للمخرج سمير نصر (مصر). اما جوائز الأفلام الوثائقية الطويلة التانيت الذهبي فيلم «بطاطا» للمخرجة نورا كيفوركيان (لبنان) ـ التانيت الفضي: فيلم «نحن الطلبة» رفيقي فريالا (جمهورية أفريقيا الوسطى) ـ التانيت البرونزي: فيلم «حارس العوالم» للمخرجة ليلى الشايبي (تونس).

جوائز الأفلام الروائية القصيرة التانيت الذهبي: فيلم «فلسطين 87» بلال الخطيب (فلسطين) ـ التانيت الفضي: فيلم «بيرجي» ديان ويس (جنوب أفريقيا) ـ التانيت البرونزي: فيلم «استل» رمتا تولاي سي (السنغال). جوائز الأفلام الوثائقية القصيرة التانيت الذهبي: فيلم «الناس اللي فوق» للمخرج فراس محمد (سوريا) ـ التانيت الفضي: «ترامادول» أدوم موسى ومورجان ويرتس (النيجر) ـ التانيت البرونزي: 5:1 سارة بن سعود (تونس)) جائزة أفضل فيلم للسينما الواعدة: فيلم «ايبوندا» بيران صومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى).

