تركيا: عودة نصف مليون لاجئ سوري إلى وطنهم

عربيات ودوليات

أنقرة – الوكالات: كشف نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل شاتاكلي، عن عودة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري إلى وطنهم الأم.

ونقلت صحيفة «زمان» التركية عن شاتاكلي قوله بأن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سورية بلغ 531326 شخصا، مشيرا إلى أن عدد السوريين المسجلين داخل تركيا حاليا يبلغ 3 مليون و611143 شخصا.

في السياق ذاته، أوضح شاتاكلي السلطات الأمنية التركية كانت قد أوقفت خلال شهر سبتمبر الماضي 24998 ألف مهاجر غير شرعي. في غضون ذلك، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس السلطات التركية بتعطيل إمدادات المياه في شمال شرق سورية ما يؤدي إلى تفاقم وباء الكوليرا، الذي يسجل انتشاراً في البلاد منذ نحو شهرين. ويواجه سكان شمال شرق سورية صعوبة في الوصول إلى المياه بسبب الانقطاع المتكرر في توفير المياه من محطة مياه علوك، الخاضعة لسيطرة السلطات التركيّة. كما تأثر سكان المنطقة بالانخفاض الحاد في حجم المياه المتدفقة في نهر الفرات، أهم مصدر للمياه في المنطقة. وتتهم الإدارة الذاتية الكردية أنقرة بعرقلة تدفق النهر إلى سوريا وباستخدام المياه كسلاح للضغط عليها. وقالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان «لم تضمن السلطات التركية تدفقاً كافياً للمياه من المنبع نحو الجزء السوري من نهر الفرات، ولا إمدادات مستمرة للمياه من محطة علوك، وهي مصدر حيوي للمياه» في مناطق سيطرة الأكراد. وتشهد سورية منذ سبتمبر تفشيا للكوليرا في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ العام 2009. وأدى النزاع المستمر منذ 2011 إلى تضرر قرابة ثلثي عدد محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه، وفق الأمم المتحدة.

وسجلت الحكومة السورية حتى الآن 1249 إصابة بوباء الكوليرا، بينها 49 حالة وفاة. وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل إن «هذا التفشي المدمر للكوليرا لن يكون آخر مرض منقول بالمياه يمسّ بالسوريين إذا لم تُعالَج أزمة المياه الحادة في البلاد فوراً، لا سيما في شمال الشرق». وأضاف «يمكن لتركيا، وينبغي لها، أن تتوقف فوراً عن مفاقمة أزمة المياه في سورية». واتهمت المنظمة السلطات التركية بفرض «قيودا شديدة على تدفق المياه» إلى سورية منذ فبراير 2021. وتنفي أنقرة تلك الاتهامات.

وتتحكم تركيا أيضاً بمحطة مياه علوك التي تخدم أكثر من 460 ألف شخص في محافظة الحسكة، والتي تقلص عملها وتحتاج إلى إصلاحات ضرورية.

