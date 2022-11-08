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عربيات ودوليات

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10 مفقودين في انهيار مبنى تجاري وسط بغداد


بغداد- الوكالات: قالت وزارة الداخلية العراقية إن 10 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين في انهيار مجمع تجاري بالعاصمة بغداد جراء حريق ضخم بمنطقة الوزيرية. من جهتها، أعلنت مديرية الدفاع المدني إصابة نحو 20 من عناصرها في انهيار مبنى من 3 طوابق التهمتها النيران في منطقة الوزيرية وسط العاصمة بغداد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر في الدفاع المدني قولها إن نحو 50 فرقة من فرق الدفاع المدني شاركت في عمليات إطفاء الحريق الذي تسبب في أضرار كبيرة في البنايات المجاورة، وعدد من السيارات القريبة من موقع الحريق.


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