إيران.. تطبيق مبدأ العين بالعين بحق «مثيري الشغب»

عربيات ودوليات

طالب غالبية النواب الإيرانيين البالغ عددهم 290، بأن تطبق السلطة القضائية العدالة بموجب مبدأ «العين بالعين» لدى التعامل مع «مثيري الشغب»، في البلد الذي يشهد موجة احتجاجات منذ قرابة شهرين.

ويأتي الإعلان الذي وافق عليه 227 نائبا مساء الأحد في ظل الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في منتصف سبتمبر بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وأفاد النواب الإيرانيون بأن على المسؤولين «تطبيق قاعدة العين بالعين» بحق الأشخاص الذين «أضروا بحياة الناس والممتلكات باستخدام أسلحة بيضاء ونارية».

وجاء في الإعلان الذي نشرته وكالة أنباء مجلس الشورى (إيكانا) «ندعو جميع المسؤولين في هذا البلد، بما في ذلك القضاء، للتعامل في أسرع وقت ممكن مع أعداء الله».

كما حض النواب السلطة القضائية على «التعامل بحزم مع مرتكبي هذه الجرائم والتعامل مع أولئك الذين حرّضوا مثيري أعمال الشغب، بمن في ذلك سياسيون معيّنون».

ودخلت المظاهرات احتجاجا على مقتل مهسا أميني أسبوعها السابع في إيران، حيث يتظاهر الإيرانيون بمختلف خلفياتهم وانتماءاتهم منذ وفاة الشابة الكردية في 16 سبتمبر الماضي.

وقد اتهمت السلطات الإيرانية جهات خارجية بالوقوف خلف المظاهرات وفرضت عقوبات على أفراد وكيانات أميركية، بينها وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»، لتشجيعهم على «العنف والاضطرابات».

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أمس، اعتقال جميع المتورطين في عملية شيراز الإرهابية، مبينة أنها طالت 26 إرهابيا وجميعهم أجانب من أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان.

وقالت الوزارة في بيان: «في عملية استخبارية تعتبر من أوسع العمليات لوزارة الأمن وأكثرها تعقيدا، أدت سلسلة التحقيقات والعمليات التي تم تنفيذها منذ الهجوم في شيراز وحتى الآن إلى تحديد واعتقال جميع العناصر المتورطة بهذا الحادث ومن عمل على توجيه وتنفيذ ودعم العمل الإرهابي»، مبينة أنه «تم اعتقال عدد آخر من العناصر التي دخلت البلاد لتنفيذ عمليات مماثلة، ليصل عدد المعتقلين إلى 26 إرهابيا».

وأكدت أن «جميع المعتقلين غير إيرانيين وهم رعايا جمهورية أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان»، موضحة أن «العنصر الرئيس لتوجيه وتنسيق العملية من رعايا جمهورية أذربيجان ودخل البلاد عبر الحدود الجوية في مطار طهران الدولي. وأعلن وصوله لرابط تنسيق العملية في أذربيجان كما ارتبط بعناصر من داعش من خلال رابط العمليات للتنظيم الذي يتواجد في أفغانستان». وذكرت أن «العنصر الذي قام بمساندة العملية في شيراز، أفغاني يدعى محمد رامز رشيدي ويلقب أبو بصير ومنفذ الهجوم اسمه سحان كُمروني، ويلقب بأبو عائشة هو من رعايا طاجيكستان»، مشيرة إلى أنه «تمت ملاحقة الإرهابيين الـ 26 واعتقالهم في محافظات فارس وطهران والبرز وكرمان وقم وخراسان رضوي. كما تم اعتقال عدد منهم على الحدود الشرقية أثناء محاولة الهروب من البلاد».

وأضافت: «عدد من المعتقلين كانوا يعدون لعمليات إرهابية أخرى، بما في ذلك عملية في زاهدان جنوب شرق البلاد»، وقالت إن «دماء شهداء شيراز البريئة، أدت إلى كشف نوايا وأهداف المجرمين التكفيريين ومنع عدد من العمليات الإرهابية الأخرى».

وشددت على أن «عمليات المراقبة والرصد الاستخباري الشامل على مدار الساعة مستمرة في مختلف أنحاء البلاد وكذلك خارج الحدود من أجل كشف ومعاقبة جميع العناصر الإرهابية التكفيرية المتورطة في مأساة ضريح شاهجراغ، وسيشهد أهالي الضحايا الانتقام بكل حزم.

