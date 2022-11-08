البيت الأبيض يتواصل «سراً» مع كبار مستشاري بوتين.. والبنتاغون يعترف بـ «تلاشي» قوة الردع الأميركية!

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واشنطن - الوكالات: دخل مستشار البيت الأبيض للأمن القومي في محادثات سرية مع كبار مساعدي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأشهر الأخيرة وذلك للحد من نشوب صراع أوسع بشأن أوكرانيا وتحذير موسكو من استخدام الأسلحة النووية، في اعترف أحد جنرالات «البنتاغون» بـ«تلاشي قوة الردع العسكري الأميركي».

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مسؤولين من أميركا وحلفائها إن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، انخرط في محادثات سرية مع مستشار السياسة الخارجية لبوتين، يوري أوشاكوف.

وأضاف المسؤولون أن سوليفان تحدث أيضا مع نظيره المباشر في الحكومة الروسية، نيكولاي باتروشيف.

وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، أصبحت الاتصالات الدبلوماسية والعسكرية بين البلدين «نادرة»، وفقا للصحيفة الأميركية التي قالت إن آخر اتصال معلن بين سوليفان ومسؤول روسي كان في مارس الماضي.

وقال المسؤولون إن الهدف من هذا التواصل يأتي للحماية من مخاطر التصعيد وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وليس مناقشة تسوية للحرب في أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كان سوليفان قد شارك في محادثات غير معلنة مع أوشاكوف أو باتروشيف، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، «يطالب الناس بالكثير من الأمور» ورفضت التعليق أكثر.

ولم يستجب الكرملين لطلبات «وول ستريت جورنال» بالتعليق. ولم يقدم المسؤولون التواريخ الدقيقة وعدد المكالمات أو ذكروا ما إذا كانت تلك الاتصالات مثمرة.

وتأتي مناقشات سوليفان غير المعلنة في الوقت الذي تضاءلت فيه الاتصالات الدبلوماسية التقليدية بين واشنطن وموسكو، حيث ألمح بوتين ومساعدوه إلى أنه قد يلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية لحماية بلاده، بما في ذلك الأراضي التي أعلن عن ضمها بشكل غير قانوني في أوكرانيا.

وفي الشهر الماضي، تحدث وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مع نظيره الروسي، سيرغي شويعو، مرتين في أسبوع واحد على خلفية مزاعم موسكو بأن كييف كانت تستعد لاستخدام ما يسمى بـ «القنبلة القذرة» ضدها وهو أمر نفاه المسؤولون الأوكرانيون والغربيون.

وقال البنتاغون إن وزير الدفاع، لويد أوستن، بدأ المكالمة الأولى التي كانت أول مناقشة بينهما منذ مايو للتأكيد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال، بينما بدأ شويعو المكالمة الثانية.

على الرغم من دعمه لأوكرانيا والإجراءات العقابية ضد روسيا للغزو، قال البيت الأبيض إن الحفاظ على مستوى معين من الاتصال مع موسكو أمر حتمي لتحقيق بعض المصالح الأمنية القومية المتبادلة.

وقال بعض المسؤولين الأميركيين السابقين إنه كان من المفيد للبيت الأبيض الحفاظ على الاتصال مع الكرملين لأن العلاقات الأميركية الروسية في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.

وقال إيفو دالدر، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الناتو خلال إدارة أوباما، «أعتقد أنه من المهم دائماً الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة لا سيما بالنسبة للدول المسلحة نووياً، للمساعدة في فهم ما يفكر فيه كل جانب وبالتالي تجنب احتمال حدوث مواجهة أو حرب غير مقصودة».

وأضاف أن «مستشاري الأمن القومي هم أقرب قناة إلى المكتب البيضاوي دون وضع الرئيس مباشرة في قناة الاتصال تلك».

وفي السياق، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن الغزو الروسي لأوكرانيا كشف عن تلاشي قوة الردع العسكري الأميركي، التي أصبحت حقيقة لا يعترف بها علناً سوى قلة قليلة من قادة الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة في افتتاحيتها عن الأدميرال تشارلز ريتشارد، قائد القيادة الإستراتيجية الأميركية، قوله في مؤتمر هذا الأسبوع إن «أزمة أوكرانيا التي نمر بها الآن مجرد إحماء، والحرب الكبرى قادمة، ولن يمر وقت طويل قبل أن نُختبر بطرق لم نعرفها منذ زمن بعيد».

وقال القائد العسكري الأميركي «بينما أقوم بتقييم مستوى الردع لدينا ضد الصين، فإن السفينة تغرق ببطء»، مشيرا إلى أن الصين تعزز قدراتها العسكرية بوتيرة أسرع مما عليه الحال في الولايات المتحدة. ومع استمرار هذا الفارق، يلفت الأدميرال ريتشارد إلى أن أميركا لن يكون لديها ما يكفي من القوة لمواجهة الصين في المدى القريب.

وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن اختبار الصين صاروخا يفوق سرعة الصوت العام الماضي تمكن من الدوران حول العالم قبل أن يعود ليسقط في الصين يعني أن تلك الصواريخ الصينية يمكنها ضرب أي مدينة أو منشأة في الولايات المتحدة، وقد يحدث ذلك من دون إمكانية رصدها.

واختتمت بأن حقيقة كون الاختبار فاجأ أميركا وتجاوز قدراتها العسكرية أمر سيئ، مشيرة إلى أن خسارتها في سباق الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أمام الصين وروسيا أمر يستحق جلسات استماع في الكونغرس.

