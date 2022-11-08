حرب البرد.. والظلام

عربيات ودوليات

نشرت صحيفة «التايمز» البريطانية أمس تقريرا لمراسلها مارك بينيت بعنوان «حرب البرد تحتشد للأوكرانيين، الذين يواجهون الشتاء دون طاقة». وقال بينيت إن الأوكرانيين يجمعون الحطب من الغابات ليستعينوا به على التدفئة، في مواجهة شتاء دون أي مصدر للطاقة أو التدفئة، ونقل عن فالنتينا ليفتسن، إحدى هؤلاء، قولها «لقد اعتدنا وجود كل شيء بيسر، لكن الآن لا نملك شيئا». وأضاف أن فالنتينا، التي كانت تنقل الأخشاب إلى داخل منزلها الذي عززت جدرانه بألواح خشبية وبلاستيكية ليكون أكثر دفئا خلال ليالي الشتاء المجمدة. ونقل بينيت تصريحات بوغدان بيزبالكو، المسؤول في الحكومة الروسية قوله إن «الهجمات على محطات الطاقة الأوكرانية تأخرت.. نحن بحاجة لإحداث شلل كامل، في بنيتهم التحتية، وقتها ستغرق أوكرانيا في الظلام، والبرد».