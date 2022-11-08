انتخابات التجديد النصفي الأميركية.. الديموقراطيون في موقع الدفاع

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واشنطن - الوكالات: يتطلع الجمهوريون إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات النصفية، اليوم، ويناشدون أنصارهم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من حملة 2022 لمعاقبة الديموقراطيين على ارتفاع معدلات التضخم والجريمة التي ارتفعت في بعض الأماكن.

على الجانب الآخر يحذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، واثنان من أسلافه الديموقراطيين، من أن احتمال فوز الحزب الجمهوري يمكن أن يقوض مستقبل الديموقراطية الأميركية. وصوت أكثر من 41 مليون شخص بالفعل في انتخابات ستقرر السيطرة على الكونغرس ومناصب حكام 36 ولاية. ويقود بايدن حملة انتخابية في ضواحي نيويورك، بعد أن قدم الرئيسان السابقان، باراك أوباما، وبيل كلينتون، خطابات أمام الناخبين، الأحد.

ويخوض النائب، شون باتريك مالوني، رئيس ذراع حملة الديموقراطيين في مجلس النواب، منافسة شرسة على مقعده شمال مدينة نيويورك. لكنه أصر على أن الديموقراطيين «سيقومون بعمل أفضل مما يعتقد الناس الثلاثاء»، مضيفا أن حزبه «ليس مثاليا». ونقلت أسوشيتد برس عن مالوني قوله إن «هذا السباق قريب للغاية، وأعتقد أن كل من يهتم بالتطرف في حركة MAGA العنصرية ومعاداة السامية والعنف - يحتاج إلى الخروج والتصويت، وهذا لا يشمل فقط الديموقراطيين، بل المستقلين والجمهوريين المنصفين».

والشعار MAGA هو إشارة إلى شعار ترامب «اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى».

ورد السناتور، ريك سكوت، الذي ترأس ذراع حملة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، قائلا: «لدينا مرشحون رائعون والناس يحضرون للتصويت».

وأضاف أنه «لا توجد طاقة على الجانب الديموقراطي، هذه الانتخابات تدور حول أجندة بايدن»، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

معركة رئاسية «مصغرة»

ويأمل الرئيس السابق، دونالد ترامب أن يولد الأداء القوي للحزب الجمهوري في يوم الانتخابات زخما لانتخابات 2024، التي من المتوقع أن يطلقها في الأيام أو الأسابيع التي تلي إغلاق صناديق الاقتراع.

ومع ذلك، لم تتم دعوة حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، الذي يترشح لإعادة انتخابه ضد الديموقراطي، تشارلي كريست، لتجمع ترامب، حيث يعتبر على نطاق واسع أقوى منافس لترامب إذا دخل أيضا في سباق البيت الأبيض.

وفي بنسلفانيا، قال ترامب إنه يأمل أن يحقق الحزب الجمهوري «انتصارا تاريخيا» في الانتخابات النصفية. وبسخرية كما يبدو، فقد أشار ترامب إلى الحاكم باسم «رون ديسانكتيمونيوس».

وتزداد المنافسة بين الاثنين منذ أكثر من عام حيث اتخذ ديسانتيس خطوات جريئة بشكل متزايد لتعزيز مكانته الوطنية وبناء شبكة عميقة لجمع التبرعات.

وينافس ديسانتيس، الذي أصبح شخصية وطنية شهيرة بين المحافظين خلال الوباء عندما خفف قيود كوفيد-19، ترامب، الذي بقي وفقا لمعظم المقاييس، الشخصية الأكثر شعبية في الحزب الجمهوري. لكن العديد من أنصار ترامب يتوقون إلى احتمال ترشح ديسانتيس، ويرون فيه خليفة لترامب.

عقاب مستحق

وبالنسبة للديموقراطيين الوطنيين، ينصب التركيز على مصير سيطرتهم الحالية على مجلسي النواب والشيوخ. وقد يعاقب الناخبون الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض والكونغرس وسط ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن الجريمة والتشاؤم بشأن اتجاه البلاد. وتاريخيا، عانى الحزب الحاكم من خسائر كبيرة في الانتخابات النصفية. وتحذر وكالات الاستخبارات الاتحادية من احتمال وقوع أعمال عنف سياسي من جانب متطرفي اليمين المتشدد. وتركز خطة الرئيس بايدن في منتصف المدة على الدفاع عن الإنجازات التشريعية الرئيسية لإدارته، بينما يحذر من أن حقوق الإجهاض وحقوق التصويت والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية معرضة للخطر إذا سيطر الجمهوريون على الكونغرس. وأشار أوباما، الذي انضم إلى بايدن في فيلادلفيا، السبت، إلى أن أجيالا من الأميركيين ماتوا من أجل الديموقراطية، وقال «لا يمكنك اعتبار ذلك أمرا مفروغا منه». وقال بايدن نفسه «علينا أن نعيد التأكيد على القيم التي عرفتنا منذ فترة طويلة».

