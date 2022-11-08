خسارة «هوكي السيدات» أمام كولومبيا

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خسر المنتخب الكويتي مباراته الأولى أمام منافسه الكولومبي 2 – 7 ضمن منافسات بطولة الكويت الدولية التطويرية لهوكي الجليد للسيدات التي انطلقت اول من امس على صالة نادي الألعاب الشتوية برعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري. ورغم الخسارة فقد قدمت لاعبات «أزرق الهوكي» أداء لا بأس به في أولى لقاءاته بالبطولة التي تستمر منافساتها حتى 12 نوفمبر الجاري إلا أن أضاعتهن للكثير من الفرص السانحة أثرت كثيرا على اتساع فارق الأهداف بين الفريقين.وفي المباراة الثانية حقق منتخب الإمارات فوزا كاسحا على نظيره أندورا (10 - 1) بعد أن هيمنت الإماراتيات بقيادة أفضل لاعبة بالمباراة مريم العواني على مجريات الأشواط الثلاثة ليقنصن أول ثلاث نقاط لمنتخبهن.وفي المباراة الثالثة انتزع منتخب لوكسمبورغ فوزا صعبا على نظيره الإيرلندي (5 - 4) بعد منافسة قوية من الجانبين تبادلا فيها التقدم قبل أن تحسم لاعبات لوكسمبورغ النتيجة لمصلحتهن وإهداء منتخب بلادهن ثلاث نقاط مهمة. وأكد المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل عقب حضوره حفل الافتتاح نيابة عن راعي البطولة إن دعم الهيئة للبطولة ينطلق من مسؤوليتها في رعاية الانشطة الرياضية للمرأة وتعزيزها وحث الفتيات على ممارستها لما لها من فوائد جمة على الصحة الجسمية والنفسية للفرد وفق الضوابط المعمول بها. وأضاف أبل أن مشاركة منتخبات من أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية بالبطولة دليل على العلاقات الطيبة التي يتملكها نادي الألعاب الشتوية دوليا لا سيما مع الاتحاد الدولي للعبة الذي تقام البطولة تحت إشرافه.

