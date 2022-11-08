الأبيض حقَّق أكثر من هدف

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استطاع فريق الكويت أن يحقق عدة أهداف من تتويجه بلقب كأس السوبر بعد فوزه على كاظمة 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما اول من امس على ستاد جابر الدولي.فمن ابرز ما حصده انه تساوى مع القادسية في عدد الالقاب (6 مرات لكل منهما)، كما ان الانجاز اعاد الثقة للاعبين بعد تراجع نتائج الأبيض في المباريات الاخيرة منها التعادل مع القادسية 1-1 والنصر 2-2 في الدوري الممتاز، والخروج من منافسات كأس سمو ولي العهد امام السالمية. وعلى اثر تلك النتائج المتذبذبة تمت اقالة المدرب الكرواتي رادان غاسانين واسناد المهمة مؤقتا للمدرب الوطني محمد عبدالله الذي حالفه النجاح بقيادة الفريق لاحراز اللقب بنفس العناصر. ولذلك جاء العامل النفسي ليكون المحور الاساسي وهذا ما بدا على اداء اللاعبين حيث طغى الحماس عليهم اكثر من الجوانب الفنية حيث كانت هناك سيطرة خلال فترات متقطعة على مجريات المباراة لكن ظلت الالعاب الهجومية غائبة وقد يكون لقب السوبر عاملا مساعدا لعودة الفريق الى وضعه الطبيعي في الفترة المقبلة. بينما البرتقالي مازال متاثراً في غياب عدد من عناصره الاساسية امثال الاسباني جاي ديمبلي والاردني احمد عرسان ومحمد العازمي والجزائري عماد الدين عزي والابقاء على شبيب الخالدي في مقاعد الاحتياط واشراكه في الشوط الثاني وهذا ما انعكس على اداء البرتقالي حيث كانت الاجتهادات هي الحاضرة، ولم يكن الفريق قادراً على تطبيق العابه بالشكل المثالي.

