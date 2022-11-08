«التنس» اختتم سلسلة بطولاته الدولية

محلية

أسدل الستار أول من أمس على منافسات بطولة الكويت الدولية الثانية للتنس للرجال (M15 ALZAHRA) التي اقيمت على ملاعب الاتحاد بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس برعاية وحضور الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس وبمشاركة 53 لاعباً من 16 دولة، فيما حضر المباراة النهائية طوبى نور سونميز سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت، ومهمت جهاد كوتشوك السكرتير الثالث بالسفارة، وفالح الديحاني أمين صندوق نادي الساحل وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة. وأسفرت مباريات مسابقة الفردي عن فوز اللاعب التركي يانكي إيريل بالمركز الأول فيما حل لاعب إستونيا كريستيان تام بالمركز الثاني ، وفي مسابقة الزوجي فاز الثنائي المكون من البريطاني ويليام جانسن وزميله البولندي بوريس زجولا بالمركز الأول، وذهب المركز الثاني للثنائي المكون من اللاعبين الهندي لوهيثاكشا باثريناث وزميله التايلندي بروشيا إيزارو .يذكر أن لاعبي المنتخب الوطني بدر عنتر وعيسى قبازرد ودعا مسابقة الزوجي من الدور نصف النهائي.وبختام هذه البطولة يسدل الستار على سلسلة البطولات الدولية للتنس التي نظمها الاتحاد الكويتي بإشراف الاتحاد الدولي والتي بدأت من 19 سبتمبر الماضي وتكونت من ست بطولات دولية منها أربع للناشئين في أربعة أسابيع وبطولتان للرجال خلال الأسبوعين الماضيين، وشهدت هذه البطولات الدولية مشاركات واسعة من اللاعبين من مختلف دول العالم ، وذلك من أجل حصاد نقاط التصنيف الدولي.