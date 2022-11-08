القادسية يلتقي النصر فوز الكويت وكاظمة في «السلة»

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حقق الكويت انتصارا سهلا على الصليبخات 89-69، وفاز كاظمة على الشباب 94-66 أول من أمس ضمن الجولة الثانية من الدور التمهيدي في دوري كرة السلة. ورفع الكويت وكاظمة رصيديهما إلى 4 نقاط، فيما ارتفع رصيد الصليبخات إلى 3 نقاط، والشباب إلى نقطتين.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على ان يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام البلاي اوف من ثلاث مواجهات في نصف النهائي.

في المباراة الأولى بدأ الكويت اللقاء بقوة سعياً منه إلى انهاء الأمور مبكراً من خلال الابتعاد في النتيجة وهو ما تحقق له بإنهاء الربع الأول 34-23. واشرك مدرب الكويت الألماني بيتر شومرز لاعبيه البدلاء في الربع الثاني وهو ما مكن الصليبخات المجتهد من فرض سيطرته وتقليص الفارق إلى سلة واحدة مع نهاية الربع 48-46.

وعاد الكويت إلى فرض سيطرته في الربع الثالث مستغلا تألق محترفه الهاييتي كادي لالان (أفضل مسجل في المباراة بـ 26 نقطة) ليرفع الفارق في نهاية الربع إلى 11 نقطة 65-54. وواصل الكويت تفوقه في الربع الأخير رغم محاولات الصليبخات الجدية لينهي المباراة متفوقاً بفارق 20 نقطة 89-69.

وفي المباراة الثانية حذا كاظمة حذو الكويت وبدأ اللقاء بقوة ليفرض هيمنته بصورة سريعة عبر تألق لاعبيه أحمد البلوشي وحمد الفارس أفضل مسجل لفريقه بـ 15 نقطة اللذين قادا البرتقالي للتقدم 38-13. وتراجع أداء كاظمة في الربع الثاني نظراً لاطمئنانه على النتيجة ما منح الشباب الفرصة في تقليص الفارق في الربع الثاني إلى 15 نقطة 46-31. وعاد كاظمة وسيطر على المباراة في الربعين التاليين فأنهى الثالث 73-39، قبل أن ينهي اللقاء متفوقا دون صعوبة 94-66.

من جانب آخر يسعى القادسية إلى تحقيق فوز جديد اليوم عندما يلتقي النصر في الـ 07:15 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الثانية من دوري كرة السلة. وفاز القادسية في مباراته الأولى في البطولة أمام القرين بصعوبة 77-68 وهو يطمح إلى التقدم خطوة في سلم الترتيب من خلال الفوز في لقاء اليوم. ويقود القادسية المدرب الصربي برانكو الساعي إلى اعادة الفريق إلى منصات التتويج هذا الموسم وهو يعتمد على لاعبيه صالح يوسف وعبدالمحسن مرتضى وعبدالله توفيق إلى جانب المحترفين الاميركي لوري والصربي ستيميتش. في المقابل لن يكون النصر لقمة سائغة للقادسية بعد أن بدأ البطولة بقوة من خلال الفوز على التضامن 66-54، وهو يأمل بقيادة مدربه الوطني أنور الدويلة في تقديم أداء مميز اليوم وتحقيق نتيجة إيجابية.

