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اختبار صعب للأبيض أمام العربي في «اليد»

زيد خلف
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الثلاثاء 08 نوفمبر 2022

يخوض الكويت اختبارا صعباً أمام العربي في الـ 04:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد لقاءين آخرين يجمعان القادسية مع اليرموك في الـ 06:15، والقرين مع الصليبخات في الـ 08:00، وتقام المباريات الثلاث على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وكان الكويت بدأ حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري بفوز في الجولة الأولى على الصليبخات، وهو يأمل بتفادي المفاجآت عندما يلتقي العربي القوي اليوم. وكان الأبيض عيّن المدرب البرازيلي ماركوس ريكاردو ليقود الفريق في الموسم الجديد خلفا للمدرب الوطني هيثم الرشيدي. وبدأ الكويت الموسم بهزيمة أمام كاظمة في لقاء كأس السوبر قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على الصليبخات وهو يأمل بمواصلة الانتصارات اليوم. من جانبه قدم العربي عرضاً قوياً مكنه من الفوز على كاظمة في الجولة الأولى مؤكداً قدرته على المنافسة الجدية هذا الموسم.


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