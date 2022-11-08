إيقاف برنامج «بين الشوطين»

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أوقفت وزارة الإعلام أول من أمس برنامج «بين الشوطين» الذي يعرض على القناة الرياضية وذلك ضمن مساعيها الهادفة لتطوير برامجها.وأكد المتحدث باسم «الإعلام» أنوار مراد حرص الوزارة على التقييم المستمر لمحتوى برامجها والقضايا المطروحة فيها لغرض المواكبة والتحسين وتحقيق الاحترافية في المحتوى بما يضمن الوصول إلى المستوى المنشود الذي يليق بشاشة تلفزيون الكويت وذائقة المشاهد.ولفتت إلى حرص إدارة القناة على إسقاط ركائز وأهداف «الوزارة» على برامجها كافة بما يحقق الرؤية والإستراتيجية الرامية إلى بناء إعلام مستدام رائد في صناعة المحتوى الهادف.