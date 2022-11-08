«مجلة الكويت» تحتفي باستضافة قطر للمونديال

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صدر عدد نوفمبر من مجلة الكويت الذي تصدَّره ملف عن تاريخ الرياضة الكويتية التي تشكل جانباً من تاريخ نهضة الرياضة في الخليج العربي، وخصوصا أن الكويت كانت أولى دول المنطقة التي شاركت في المونديال عام 1982، كما نشرت موضوعاً آخر بعنوان «هيدوه» الأغنية التي ارتبطت بتأهل «الأزرق» لمونديال إسبانيا. وتضمن العدد موضوعات حول استضافة قطر لكأس العالم 2022 وألقت الضوء على تاريخ الرياضة في قطر منذ بداية تأسيس النوادي في الخمسينيات وصولاً الى استضافة المونديال. كما تضمن مجموعة أخرى من الموضوعات والمقالات الأدبية والثقافية، تجدر الاشارة الى أن المجلة تصدرها وزارة الاعلام ممثلة في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، عبر توجيهات داعمة من وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووكيل وزارة الاعلام محمد بن ناجي ووكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي وجهود أسرة التحرير ورئيستها عائشة العسعوسي.