قرعة «الأبطال» تضع ليفربول في مواجهة ريال مدريد

دوليه

أسفرت قرعة الدور ثمن نهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وليفربول الإنكليزي الوصيف في تكرار لنهائي نسخة الموسم الماضي التي انتهت بفوز فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بهدف دون رد.

كما أفرزت القرعة التي سحبت أمس الإثنين بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة قوية ثانية تجمع باريس سان جرمان الفرنسي بنجومه ليونيل ميسي ونيمار وكليان مبابي مع بايرن ميونخ الألماني الذي قدم بداية بطيئة للموسم، قبل أن يستعيد توهجه مجددًا، وينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة. واحتل سان جرمان المركز الثاني

في مجموعته بفارق الأهداف بورتو البرتغالي الذي وضعته القرعة في مواجهة متكافئة أمام إنتر الإيطالي، في حين سيكون على جاره ميلان مواجهة توتنهام الإنكليزي.

وجاءت القرعة في متناول فرق مانشستر سيتي الذي يواجه لايبزيغ، ونابولي الذي يصطدم بآينتراخت فرانكفورت، وبنفيكا الذي يتوهج هذا الموسم، مع كلوب بروج. أما تشلسي الإنكليزي الذي تصدر المجموعة الخامسة فسيقابل بوروسيا دورتموند الألماني في مواجهة متكافئة.

ومن المقرر أن تقام مباريات ثمن النهائى، في شهري فبراير ومارس من العام المقبل، حيث ستكون مواجهات الذهاب أيام 14، 15، 21، و22 فبراير، ثم العودة أيام 7، 8، 14، و15 مارس من العام المقبل.

