صلاح قاد ليفربول إلى الفوز على توتنهام

دوليه

نجح ليفربول في تخطي مستضيفه توتنهام 2-1، أول من أمس ضمن المرحلة 15 من الدوري الإنكليزي بفضل ثنائية النجم المصري محمد صلاح. ووقع الفرعون على هدفيه بالدقائق 11، و40، بينما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد هاري كاين 70.

وصار رصيد الريدز 19 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 26 في المركز الرابع خلف نيوكاسل بفارق نقطة واحدة. وهي أول ثنائية لمحمد صلاح في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم. كما سجل في 4 مباريات متتالية مع ليفربول في جميع المسابقات لأول مرة منذ اكتوبر 2021. وشارك محمد صلاح بـ19 هدفاً هذا الموسم بعد 20 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم (14 هدفاً + 5 تمريرات حاسمة). وسجل محمد صلاح الآن في 24 ملعبًا مختلفًا خارج ملعب ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز؛ فقط روبي فاولر ومايكل أوين (كلاهما 25) تخطا هذا الرقم مع الريدز في المسابقة.

ومن هجمة سريعة أحدثت ارتباكا في دفاعات توتنهام، افتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 11، عندما تلقى تمريرة من نونيز ليسدد من منتصف منطقة الجزاء كرة على يسار الحارس الذي لم يحرك ساكنا. وأوشك توتنهام على تحقيق التعادل في الدقيقة 14، عندما رفع كين الكرة التي أساء الحارس أليسون بيكر تقديرها، ليتابعها بيريسيتش برأسه لكنها ارتدت من القائم. وطالب لاعبو توتنهام بركلة جزاء في الدقيقة 19، بعد تعرض بيريسيتش للدفع من قبل أرنولد، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب، وتأخر أرنولد في التغطية الدفاعية أمام سيسينسون الذي تقدم بالكرة قبل أن يحرمه كوناتي من التسديد في الدقيقة 27. واستغل صلاح تمريرة خلفية ضعيفة بالرأس من داير، لينفرد بالحارس لوريس، ويضع الكرة بهدوء من فوقه، مسجلا ثاني أهداف اللقاء في الدقيقة 40. وتمكن توتنهام أخيرا من إحراز هدف في الدقيقة 70، عندما مرر كولوسيفسكي كرة بينية إلى كين الذي تابعها من موقف صعب نحو القائم البعيد لمرمى ليفربول. وكاد يأتي التعادل في الوقت بدل الضائع، عن طريق بيريسيتش الذي سدد من داخل منطقة الجزاء كرة بعيدة تماما عن المرمى. وفي مباراة أخرى واصل أرسنال مسيرته الاستثنائية في موسمه الحالي وحقق الفوز على تشلسي بهدف دون رد في ديربي لندني. وكان المدفعجية هم الأفضل أغلب أوقات المباراة، التي انتهى شوطها الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف وفي الشوط الثاني انقض قلب الدفاع غابرييل ماغاليس على كرة جاءته من ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا محرزاً هدف الفوز لأرسنال. واستعاد آرسنال صدارته من مانشستر سيتي بعد أن رفع رصيده إلى 34 نقطة متقدماً بفارق نقطتين أمام سيتي حامل اللقب، بينما تجمد رصيد تشلسي الذي تلقى خسارته الثانية توالياً، عند 21 نقطة في المركز السابع. وفي مباراة ثالثة فوّت مان يونايتد فرصة الارتقاء إلى المركز الرابع عندما خسر من أستون فيلا 1-3. وتناوب على أهداف الفائز كل من الجامايكي بايلي والفرنسي ديني ورامسي (7 و11 و49)، بينما جاء هدف مان يونايتد بفضل لاعب أستون فيلا رامسي الذي سجّل بالخطأ في مرمى فريقه (45). ونجح أستون فيلا بقيادة مدربه الجديد الإسباني إيمري في العودة لسكة الانتصارات بعد خسارته الجولة الماضية أمام نيوكاسل. وتوقف رصيد مان يونايتد عند 23 نقطة في المركز الخامس مقابل 15 نقطة لأستون فيلا الثالث عشر. وفي باقي المواجهات، حقق نيوكاسل يونايتد فوزاً كبيراً على مضيفه ساوثهامبتون 4-1 وكريستال بالاس على وست هام يونايتد 2-1.

