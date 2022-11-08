يوفنتوس حسم «دربي إيطاليا»

دوليه

انتهت موقعة دربي إيطاليا لصالح يوفنتوس الذي تغلب على ضيفه وغريمه إنتر 2-0 في نتيجة يؤمل منها تخفيف الضغط عن المدرب ماسميليانو أليغري، فيما خرج لاتسيو منتصراً من دربي العاصمة بفضل هدف قاتل أهداه الفوز على روما 1-0 أول من أمس في المرحلة 13 من الدوري الإيطالي.

وعلى «اليانز ستاديوم» وبعد خيبة إنهاء دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بانتصار يتيم من دون أن يحرمه ذلك من مواصلة مشواره القاري في «يوروبا ليغ»، تنفس يوفنتوس وأليغري الصعداء بالفوز على الغريم إنتر، ليستعيد فريق «السيدة العجوز» اعتباره بعد ثلاث هزائم الموسم الماضي أمام «نيراتسوري»، آخرها في نهائي الكأس 2-4 بعد التمديد.

وبفوزه السابع للموسم، رفع يوفنتوس رصيده إلى 25 نقطة وبات خامساً على حساب روما الذي تراجع الى المركز السادس بعدما دخل المرحلة رابعاً، فيما توقف رصيد إنتر عند النقطة 24 في المركز السابع. وسجل للسيدة العجوز، الفرنسي أدريان رابيو 52 ولينكولو فاجيولي 84. وخرج لاتسيو منتصراً من ديربي العاصمة وأزاح جاره روما ليصبح ثالثاً بفارق الأهداف أمام أتالانتا، وذلك بفضل خطأ قاتل أهداه الفوز 1-0. وسجل للاتسيو البرازيلي فيليبي أندرسون 29. وواصل هيلاس فيرونا تقهقره هذا الموسم بهزيمة تاسعة توالياً، وجاءت خارج الديار على يد الوافد الجديد مونزا 0-2، ليتخلف الفريق الذي حل تاسعاً الموسم الماضي، بفارق نقطة خلف وصيف القاع سمبدوريا الذي سقط بدوره على أرضه أمام فيورنتينا 0-2.

وواصل بولونيا عروضه الجيدة مؤخراً بقيادة مدربه الجديد تياغو موتا بتحقيقه فوزه الثالث توالياً، وجاء على حساب ضيفه تورينو 2-1.

