إشبيلية تعادل مع بيتيس

دوليه

انتهى دربي الأندلس بين ريال بيتيس وضيفه إشبيلية بالتعادل 1-1، و بـ3 حالات طرد أول من أمس ضمن المرحلة 13 من الدوري الإسباني.

وسجل لبيتيس لاعب إشبيلية خيسوس نافاس بالخطأ في مرمى فريقه 43، فيما عادل فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامبولي، لاعبه الصربي نيمانيا غوديل 81. وارتقى بيتيس إلى المركز الرابع بـ24 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثالث الذي تعادل مع اسبانيول 1-1، بينما تراجع إشبيلية إلى المركز 17 برصيد من 11 نقطة. وتلقى إشبيلية ضربة موجعة في الدقيقة 38 بطرد مدافعه الأرجنتيني غونسالو مونتيال بسبب تدخل قوي من الخلف على أليكس مورينو. واضطر سامباولي إلى إخراج مهاجمه رافا مير للدفع بالمدافع المخضرم خيسوس نافاس الذي منح التقدم لريال بيتيس بالخطأ في مرمى فريقه عندما شتت زميله الصربي نيمانيا غوديلي كرة من أمام سيرخيو كانالييس والدولي الفرنسي الجزائري الأصل نبيل فقير، فارتطمت بالمخضرم نافاس (36 عاماً) وخدعت حارس مرماه الدولي المغربي ياسين بونو وافلتت من يده الى داخل المرمى (45).

وتساوى الفريقان عددا دعلى أرضية الملعب بطرد لاعب وسط ريال بيتيس فقير بسبب ضربه قوية بالكوع للأرجنتيني أليخاندرو «بابو» غوميس.

