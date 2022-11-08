ليفركوزن صبَّ غضبه على أونيون

دوليه

صبّ باير ليفركوزن جام غضبه على ضيفه أونيون برلين عندما أكرم وفادته بخماسية نظيفة وأهدى صدارة الدوري الألماني إلى بايرن ميونيخ أول من أمس في المرحلة الثالثة عشرة. وصمد قطب العاصمة ومفاجأة الموسم وصاحب أقوى دفاع قبل المرحلة (9 أهداف دخلت مرماه فقط)، طيلة الشوط الأول قبل أن يستسلم في الثاني وتهتز شباكه خمس مرات. وهي ثاني أقسى خسارة للنادي في البوندسليغا بعد الأولى بالنتيجة ذاتها أمام بوروسيا دورتموند في فبراير 2020. وفرض المهاجم الدولي الفرنسي موسى ديابي نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و58، بعدما افتتح روبرت أندريخ التسجيل (46)، وأضاف التشيكي آدم هولييك الرابع (68)، واختتم الهولندي ميتشل بيكر المهرجان (76). ومني أونيون بخسارته الثالثة هذا الموسم، ونجح أونيون في الحفاظ على الصدارة رغم خسارتيه الأولى والثانية، لكن سقوطه اليوم أرغمه على التخلي عنها لصالح بايرن ميونيخ حامل اللقب والفائز بصعوبة على القطب الآخر للعاصمة هرتا 3-2 السبت في برلين. وتجمد رصيد الخاسر عند 26 نقطة مقابل 28 نقطة للنادي البافاري الذي استعاد الصدارة للمرة الأولى منذ المرحلة الرابعة أواخر أغسطس الماضي. وتخلص ليفركوزن من المركز السادس عشر المؤدي إلى الملحق الفاصل من أجل البقاء في الدرجة الأولى، وصعد إلى المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة. واستغل فرايبورغ خسارة أونيون وانتزع المركز الثاني بفوزه على ضيفه كولن بهدفين نظيفين سجلهما الكوري الجنوبي جيونغ ووو-يونغ (53) والنمسوي ميكايل غريغوريتش (64).

