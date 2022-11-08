سان جرمان عزَّز صدارته

دوليه

تألق البرازيلي نيمار ليقود باريس سان جرمان للفوز 2-1 على مضيفه لوريان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، والحفاظ على رصيده خاليا من الهزائم في جميع المسابقات التي يشارك فيها. وأثنى مدرب نيمار، غالتييه، عليه وقال إنه يستعد بشكل رائع ومن الواضح أنه متحمس جدا لنهائيات كأس العالم.

ومنح نيمار التقدم لنادي العاصمة في الدقيقة التاسعة، وأدرك النيجيري تيريم موفي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 53، قبل أن يصنع الدولي البرازيلي هدف الفوز للضيوف بركلة ركنية استغلها لاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا وتابعها برأسه داخل المرمى (81).

ولم يخسر باريس سان جرمان أي مباراة محليا أو قاريا منذ مطلع الموسم الحالي، وهو ما لم يحققه أي فريق آخر في البطولات الخمس الكبرى على الصعيد الأوروبي. في المقابل، خسر لوريان المركز الرابع لصالح موناكو الذي بات يتفوق عليه بفارق الأهداف عقب فوزه على مضيفه تولوز بهدفين نظيفين سجلهما الروسي ألكسندر غولوفين (46) والسويسري بريل إمبولو (60).

وهو الفوز الثاني تواليا لفريق الإمارة والثامن هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 27 نقطة بفارق الأهداف أمام لوريان. وحذا الجار نيس حذو موناكو وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على ضيفه بريست بهدف وحيد سجله غايتان لابورد في الدقيقة 54. وفاز رينس على نانت بهدف وحيد أيضا سجله الإنكليزي فلوريان بالوغون في الدقيقة 83.

وتعادل كليرمون فيران مع مونبلييه بهدف للكرواتي كومنين أندريتش (62) مقابل هدف لتيجي سافانييه (10 من ركلة جزاء).

وحسم مرسيليا مواجهة ليون لصالحه 1-0 بفضل هدف صاموسل جيغو قبل دقيقتين على نهاية الشوط الاول.

