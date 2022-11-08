سواريز ودَّع فريقه

دوليه

ودَّع لويس سواريز مهاجم ناسيونال مونتيفيديو، زملاءه وجماهير ناديه، بعد التتويج بلقب الدوري الأوروغوياني أول من أمس. وقال خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لويس سواريز ودع ناسيونال مونتيفيديو بعد التتويج بلقب الدوري، والآن سيكون تركيزه على بطولة كأس العالم مع منتخب أوروغواي». وأضاف: «سواريز سيكون لاعبًا حرًا مرة أخرى في يناير «. وكان سواريز انضم لصفوف ناسيونال مونتيفيديو في شهر يوليو الماضي، وذلك عقب نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد. وشارك مع ناسيونال مونتيفيديو في 16 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 8 أهداف وصنع 3 أخرى. يشار إلى أن سواريز يحظى بمسيرة حافلة بالألقاب خلال رحلة احترافه بأوروبا، إذ مثّل العديد من الأندية الكبرى مثل أياكس وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.