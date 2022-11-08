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دوليه

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ليونيداس (1913-2004)


استحق النجم البرازيلي ليونيداس ان يكون النجم الأول للبطولة بعد تألقه بشكل لافت في النهائيات، وحصوله على لقب الهداف برصيد 7 أهداف. ولد ليونداس الملقب بـ «الماسة السوداء» و«الرجل الوطواط»، في ريو دي جانيرو وتنقل بين أندية ساو كريستوفا، سيرسيو ليبانيس وبونسوسيزو، ثم قضى موسماً مع بينارول الأوروغوياني، قبل ان يعود إلى البرازيل ليلعب مع فاسكو دي غاما، بوتافوغو، فلامنغو وساوباولو. مثّل ليونيداس المنتخب البرازيلي في 19 مباراة سجل خلالها 21 هدفاً،. وبعد معاناة مع مرض الزهايمر ودع ليونيداس الحياة في 24 يناير 2004 عن عمر يناهز التسعين عاماً.


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