loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

جورجي ساروسي (1912-1993)


لعب المجري جورجي ساروسي بأهدافه الخمسة دوراً كبيراً في تأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية امام إيطاليا. ويمتاز ساروسي باللعب خلف المهاجمين، كما يجيد اللعب في وسط الميدان، بالإضافة إلى قدرته على أداء دور قلب الدفاع. واختير ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في القرن العشرين، وهو خامس أفضل هداف في تاريخ المجر. توج مع نادي فرنسفاروش ببطولة الدوري المجري في 5 مناسبات، ومسابقة الكأس 4 مرات، بالإضافة إلى بطولة «ميتروبا» للأندية الأوروبية، خلال الفترة التي قضاها مع النادي من العام 32 حتى عام 1941. بعد اعتزاله الكرة انتقل ساروسي إلى إيطاليا وأشرف على تدريب يوفنتوس، باري وروما، كما درّب نادي لوغانو، وتوفي في عام 1993.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة