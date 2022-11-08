جورجي ساروسي (1912-1993)

دوليه

لعب المجري جورجي ساروسي بأهدافه الخمسة دوراً كبيراً في تأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية امام إيطاليا. ويمتاز ساروسي باللعب خلف المهاجمين، كما يجيد اللعب في وسط الميدان، بالإضافة إلى قدرته على أداء دور قلب الدفاع. واختير ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في القرن العشرين، وهو خامس أفضل هداف في تاريخ المجر. توج مع نادي فرنسفاروش ببطولة الدوري المجري في 5 مناسبات، ومسابقة الكأس 4 مرات، بالإضافة إلى بطولة «ميتروبا» للأندية الأوروبية، خلال الفترة التي قضاها مع النادي من العام 32 حتى عام 1941. بعد اعتزاله الكرة انتقل ساروسي إلى إيطاليا وأشرف على تدريب يوفنتوس، باري وروما، كما درّب نادي لوغانو، وتوفي في عام 1993.

