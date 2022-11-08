لقب إيطالي على وقع طبول الحرب

دوليه

عندما كانت طبول الحرب العالمية الثانية تُقرع في أوروبا وألمانيا تبتلع النمسا بالـ«أنشلوس»، استضافت فرنسا النسخة الثالثة من كأس العالم لكرة القدم عام 1938، بعد سنتين من أولمبياد برلين الصيفي الذي استخدمه هتلر للدعاية النازية.

بقيادة المدرّب الداهية فيتوريو بوتسو، أصبحت إيطاليا اول منتخب يحتفظ بلقبه، فبرز جوزيبي «بيبّينو» مياتسا وجوفاني فيراري من الصامدين الأربعة في تشكيلة 1934، بالإضافة إلى سيلفيو بيولا صاحب هدفين في نهائي باريس ضد المجر (4-2) أمام 45 ألف متفرّج، وذلك بعد أن كبّدت «سكوادرا أتزورا» أول هزيمة بدولة مضيفة بفوزها على فرنسا في ربع النهائي (3-1)، ثم البرازيل في نصف النهائي (2-1).

8 آلاف ليرة حصل عليها لاعبو إيطاليا، ما يعادل راتب ثلاثة أشهر، وميدالية ذهبية فاشية قدّمها الزعيم بينيتو موسوليني في لقاء دام ربع ساعة في قصر فينيتسيا في روما، لكن «الرياضي الأول» لم يحمل الكأس بنفسه.

وقبل المباراة الأولى أمام النرويج التي احتاجت فيها إيطاليا إلى هدف بيولا في الدقيقة الرابعة من الوقت الاضافي لتحقيق الفوز (2-1)، رفع لاعبوها التحية الفاشية مصطفين بأسلوب عسكري.

وغاب فريق المعجزات النمسوي ونجمه ماتياس سينديلار بعد الضمّ النازي، على غرار إسبانيا المنشغلة بحربها الأهلية، لكن ألمانيا ودّعت باكراً أمام سويسرا 2-4. بقيت إنكلترا على نزاع مع الاتحاد الدولي (فيفا) وأرسلت أميركا الجنوبية، المنزعجة لعدم مداورة الاستضافة، ممثلاً وحيداً لها هو البرازيل. وللمرّة الأولى تمثلت قارة آسيا باندونيسيا التي لعبت تحت اسم الهند الشرقية الهولندية بعد ان تأهلت اثر انسحاب خصومها، وقد ودّعت باكراً من الدور الأول بنصف دزينة أهداف أمام المجر، كما شاركت كوبا والبرازيل من خارج أوروبا. اختار مؤتمر فيفا الذي عُقد في برلين عام 1936 فرنسا لاحتضان النهائيات، اعترافا بجميل ابنها جول ريميه صاحب الفضل باطلاق البطولة، فأقيمت من 4 إلى 19 يونيو بمشاركة 15 منتخباً بينها 12 من أوروبا.

عدم المداورة أثار غضب الأميركيين الجنوبيين، في نهائيات كانت الأخيرة قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية التي جمّدتها حتى عام 1950.

وهاجم جمهور أرجنتيني غاضب مقرّ اتحاد اللعبة في بوينوس أيرس بعد انسحاب الأرجنتين وأوروغواي. وللمرّة الأولى اعفيت المضيفة فرنسا وحاملة اللقب إيطاليا من خوض التصفيات. فنياً، ظهر تباين في النهائي بين المهارات المجرية الأنيقة وسرعة الطليان وأسلوب لعبهم المباشر.

دَعَمَ الجمهور الباريسي المناهض لموسوليني المجريين، لكن الكأس بقيت إيطالية بالفوز 4-2، فقال الرئيس الفرنسي ألبير لوبرون «هؤلاء الطليان المباركين يفوزون بكلّ شيء».

أما حارس المجر أنتال سابو، فعلّق على برقية جدلية لموسوليني إلى اللاعبين الطليان قبل النهائي تضمّنت عبارة «الفوز أو الموت»، قائلاً «صحيح اني تلقيت أربعة أهداف، لكن على الأقل انقذت حياة 11 رجلاً».

التحية النازية

رفــــض ?عـــبـــو المنتحب الــســويــســري أداء الــتــحــيــة الــنــازيــة خـــ?ل عـــزف الــنــشــيــد الــوطــنــي الألماني في لقاء الفريقين بالدور ا?ول، وتسبب ذلك في توتر أجواء اللقاء الذي انتهى بالتعادل ا?يجابي بهدف لكل فريق، وواصل السويسريون تحديهم وكرروا الأمر في مباراة الإعادة.

بلا حذاء

فاجأ النجم البرازيلي ليونيداس الجميع عندما خلع حــذاءه وألــقــاه بعيد? خــ?ل لقاء البرازيل مع بولندا، وعلل ليونيداس تصرفه هذا بانه ? يجيد الــلــعــب بــالــحــذاء عــلــى ا?رضـــيـــة المبللة، لــكــن حكم اللقاء السويدي ايــفــان ايكلند أجــبــره على ارتــداء حذائه الذي سجل به 3 أهداف في تلك المباراة.

الكأس في الصندوق

لعب نائب رئيس «فيفا» أوتورينو باراسي دور? كبير? في الحفاظ على الكأس خ?ل الحرب العالمية الــثــانــيــة بــاخــفــائــهــا فــي صــنــدوق حـــذائـــه، وبقيت الكأس 16 عاماً في إيطاليا ?نها احتفظت باللقب ثم ظلت الكأس بحوزتها بعد توقف المسابقة ا?جباري حتى مونديال البرازيل 1950.

غضب جماهيري

نـظــمــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــفـــرنـــســـيـــة مـــظـــاهـــرات احتجاح على استضافة المنتخبين الألماني وا?يــطــالــي، بسبب نظام الحكم الــنــازي في ا?ولــــى، والــفــاشــي فــي الــثــانــيــة، لــكــن ذلـــك لم يــؤثــر كــثــيــر? عــلــى أداء الفريقين خصوص? المنتخب ا?يطالي الذي توج باللقب.

البطولة في سطور

- المضيف: فرنسا

- البطل: إيطاليا

- الوصيف: هنغاريا

- الثالث: البرازيل

- الرابع: السويد

- المنتخبات: 15 منتخباً

- المباريات: 18 مباراة

- الأهداف 84 هدفاً

- عدد المتفرجين: 376000 متفرجاً

- الهداف: ليونيداس (7 أهداف)

- أفضل لاعب: سيلفيو بيولا

- أفضل حارس: فرانتسيك بلانيكا

- أول هدف: جوزيف غاوشل

- أسرع هدف: آرني نايبريغ (90 ثانية)

- أفضل هجوم: المجر (15 هدفاً)

- أقوى دفاع: إيطاليا: (3 أهداف)

- حكم النهائي: الفرنسي جورج كابدوفيل