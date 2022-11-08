البرازيل وبولندا سجلا 11 هدفاً

دوليه

اختار النقاد مباراة البرازيل مع بولندا في الدور الأول الأفضل في البطولة بعد أن شهدت تسجيل 11 هدفاً 6 منها برازيلية مقابل 5 للبولنديين، وهاتريك لنجم «السامبا» ليونيداس، بالاضافة الى رباعية المهاجم البولندي ارنست فيليموفسكي. ومثلت تلك البطولة الظهور الحقيقي للمنتخب البرازيلي الذي شارك بمنتخب رديف قبل 4 سنوات في ايطاليا، وعاني من مشكلات بين أفراده في النسخة الأولى في أوروغواي 1930، فيما استحق لاعبو بولندا رسائل التهنئة التي تلقوها من حكومة بلادهم لأنهم قدموا أداءً مميزاً في مشاركتهم الأولى في النهائيات.

وافتتح ليونداس التسجيل للبرازيل في الدقيقة 18، لكن فريدريك شيرفك نجح في ادراك التعادل بعد 5 دقائق من ركلة جزاء، بيد أن فرحة البولنديين لم تستمر سوى دقيقتين عندما وضع روميو البرازيل في المقدمة في الدقيقة 25، قبل أن يوسع زميله براشيو الفارق قبل دقيقة من نهاية الشوط الاول. وبدأت بولندا الشوط الثاني بقوة عبر فيليموفسكي الذي سجل هدفين في أول ربع ساعة لتصبح النتيجة 3-3، بيد أن براشيو أعاد «السامبا» للمقدمة في الدقيقة 71.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع صافرة الحكم السويسري ايفان ايكلند ظهر فيليموفسكي من جديد ليسجل هدف التعادل قبل النهاية بدقيقة ليلجأ الفريقان الى الوقت الاضافي الذي شهد تألق ليونداس عبر هدفين متتاليين الأول في الدقيقة 93 والثاني في الدقيقة 104، ولم يسعف الوقت المتبقي فيليموفسكي لادراك التعادل رغم نجاحه في تقليص الفارق قبل دقيقتين من نهاية الوقت الاضافي الثاني لتنتهي المباراة بفوز البرازيل 6-5.