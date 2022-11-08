ميسي.. والأمل الأخير

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يخوض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي موندياله الأخير في قطر وهو ما زال يحلم في تكرار إنجاز الراحل دييغو مارادونا وقيادة منتخب «التانغو» إلى المجد العالمي بعد أن توج معه بلقب «كوبا أميركا» في البرازيل العام الماضي. ويملك مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كل الأرقام القياسية في منتخب التانغو فهو أفضل هداف في تاريخ المنتخب برصيد 90 هدفا وأكثر لاعب خاض مباريات دولية برصيد 164 مباراة. وإلى جانب ميسي، نجم برشلونة الإسباني السابق، يملك المنتخب الأرجنتيني عدة لاعبين مميزين على غرار لاعب يوفنتوس أنخيل دي ماريا ومهاجم إنتر لوتارو مارتينيز ولاعب أتلتيكو مدريد رودريغو دي بول ومدافع بنفيكا البرتغالي نيكولا أوتاميندي ومدافع توتنهام كريستيان روميرو وغيرهم.

ويقود الجهاز الفني للأرجنتين لاعبها السابق ليونيل سكالوني الذي تم تعيينه في الثالث من أغسطس 2018 على رأس المنتخب خلفا لمواطنه خورخي سامباولي الذي أقيل من مهامه عقب خروج الأرجنتين من ثمن نهائي كأس العالم 2018. ونشط ليونيل سكالوني لاعبا في أندية عديدة من بينها إستوديانتس في الأرجنتين وريال مايوركا وديبورتيفو لاكورونا في إسبانيا ولازيوو روما وأتالانتا الذي أنهى فيه مشواره كلاعب في 2015 قبل أن يتفرغ للتدريب لتكون أولى تجاربه قيادة منتخب بلاده.

ويستهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في المونديال بمواجهة الأخضر السعودي الذي بات ضيفاً شبه دائم للنهائيات منذ مشاركته الأولى في 1994. ولم يغب «الأخضر» السعودي إلا عن نسختين فقط من الثماني الأخيرة، وسيكون حاضرا في كأس العالم 2022 في قطر بعد مشوار مميز في التصفيات يرفع آمال مشجعيه في تحقيق مشاركة مميزة بالنهائيات.

ويقود المنتخب السعودي المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، منذ 29 مايو 2019، إذ تولى المهمة خلفاً للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي انتهى تعاقده مع خروج «الأخضر» من كأس آسيا 2019 التي أقيمت بالإمارات.

وأشرف رينارد على المنتخب السعودي في 27 مباراة رسمية وودية، فاز في 15 منها وتعادل 8 مرات، وخسر في 4 لقاءات.

ونجح المدرب الفرنسي، المولود يوم 30 سبتمبر 1958، في التحليق «بالصقور» إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في التاريخ، ليُكافئه الاتحاد السعودي بتجديد عقده حتى 30 يونيو 2027.

ويعوّل ريناد على خبرة لاعبي خط الوسط سلمان الفرج وسالم الدوسري، بالإضافة لياسر الشهراني في الدفاع، وصالح الشهري في الهجوم. وتضم المجموعة كذلك المكسيك صاحبة التاريخ العريق في البطولة، والتي تعتبر إلى جانب البرازيل وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، من البلدان القلائل التي استضافت كأس العالم مرتين (نسختي 1970 و1986) وفي انتظار نيل شرف استضافة البطولة مرة ثالثة، في تنظيم مشترك مع الولايات المتحدة وكندا عام 2026.

ويدخل منتخب المكسيك مونديال قطر 2022 بطموحات العودة إلى الواجهة العالمية وتحقيق أول إنجاز في النهائيات خارج الديار.

وتألق في صفوف المكسيك العامين الماضيين عدة لاعبين كانوا وراء تأهله لنهائيات كأس العالم للمرة الثامنة على التوالي، وبلوغ نهائي الكأس الذهبية.

ومن أبرز هؤلاء اللاعبين: الحارس غيارمو أوشوا (كلوب أميركا)، المهاجم جيراردو أرتياغا (جينك البلجيكي)، إديسون ألفاريز (أياكس الهولندي)، لاعب الوسط مانوال كورونا (إشبيلية الإسباني). أما نجم المنتخب فهو المهاجم المخضرم أندريس غوادرادو (بيتيس الإسباني) الذي يملك في مسيرته 178 مباراة دولية كأكثر اللاعبين الحاليين مشاركة مع المكسيك، سجل خلالها 28 هدفا.

ويشرف على تدريب المكسيك، الأرجنتيني تاتا مارتينو منذ يناير 2019. ودرب مارتينو (59 عاما) بداية مسيرته التدريبية أندية من الدرجة الثانية بالأرجنتين، لكن تجربته الأولى الكبيرة كانت بين 2007 و2011 حين تسلم مقاليد منتخب باراغواي قبل أن يدرب برشلونة الإسباني موسم 2013- 2014 ثم منتخب الأرجنتين بين عام 2014 و2016. وإذا كانت الأنظار تتجه إلى ميسي في هذه المجموعة، فإن الجماهير تترقب المواجهة التي ستجمعه بمهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا والذي بات النجم الأول للفريق الكاتالوني خلفاً ليونيل.

ويأمل «ليفا» في قيادة المنتخب البولندي الذي يشارك للمرة التاسعة في النهائيات في استلهام روح جيل السبعينيات وبداية الثمانينيات للكرة البولندية الذي أحرز المركز الثالث لنسختي 1974 و1982. كما يستمد المنتخب قوته من لاعبين آخرين في مقدمتهم حارس يوفنتوس الإيطالي فويتشيك تشيزني ولاعب وسط دورتموند الألماني لوكاس بيزاك ولاعب ليدز يونايتد الإنجليزي ماتيوس كليش ومتوسط ميدان نابولي الإيطالي بيوتر زيلنسكي ومهاجم سالرنيتانا الإيطالي «كريستوف بياتيك» وغيرهم. ويقود الفريق المدرب تشيسلاف ميشنيفيتش الذي يتولى المنصب منذ 31 يناير2022 وذلك بعد إقالة البرتغالي باولو سوزا.

الاتحاد الارجنتيني

تأسس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عام 1893، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1912، وإلى اتحاد أميركا الجنوبية في 1916. ولعبت الأرجنتين أول مباراة دولية لها أمام أوروغواي في العام 1902 وفازت فيها 0-6، أكبر فوز لها على الإكوادور (0-12)، وأكبر هزيمة أمام تشيكوسلوفاكيا (6-1).

منتخب الارجنتين

حققت الأرجنتين اللقب مرتين في 1978 و1986 خلال مشاركاتها الـ 18 في البطولة، كما نالت الوصافة 3 مرات في النسخة الأولى 1930 وفي 1990 و2014، وما زالت تبحث عن اللقب الثالث منذ 36 عاماً.

الاتحاد السعودي

تأسس الاتحاد السعودي لكرة القدم عام 1956، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1956، وإلى الاتحاد الآسيوي في 1972. ولعبت السعودية أول مباراة دولية لها أمام لبنان في العام 1957 وتعادلت معها 1-1، أكبر فوز لها على تيمور الشرقية (0-10)، وأكبر هزيمة أمام الجمهورية العربية المتحدة (13-0).

منتخب السعودي

تلعب السعودية في النهائيات للمرة السادسة، بعد أن سجلت ظهورها الأول في الولايات المتحدة 1994 وبلغت الدور الثاني، وغاب الأخضر السعودي عن نسختي 2010 و2014 قبل العودة في النسخة الماضية في روسيا

الاتحاد المكسيكي

تأسس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم عام 1922، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1929، وإلى اتحاد الكونكاكاف في 1961. ولعبت المكسيك أول مباراة دولية لها أمام غواتيمالا في العام 1959 وفازت فيها 2-3، أكبر فوز لها على جزر الباهاما (0-13)، وأكبر هزيمة أمام إنكلترا (8-0).

منتخب المكسيك

تخوض المكسيك النهائيات للمرة الـ 17 في تاريخها، وكانت أفضل نتائجها بلوغ الدرو ربع النهائي عندما استضافت البطولة في نسختي 1970 و1986، وتوقفت مغامراتها عند الدور الثاني في النسخ السبع الأخيرة.

الاتحاد البولندي

تأسس الاتحاد البولندي لكرة القدم عام 1919، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1923، وإلى الاتحاد الأوروبي في 1955.

منتخب بولندا

ولعبت بولندا أول مباراة دولية لها أمام المجر في العام 1921 وخسرتها 1-0، أكبر فوز لها على سان مارينو (0-10)، وأكبر هزيمة أمام الدنمارك (8-0).

صحيح أن بولند لم تكن ضيفاً دائماً في النهائيات، واقتصرت مشاركاتها على 9 نسخ، لكنها احتلت المركز الثالث في مناسبتين عام 1974 و1986، وغابت بولندا عن نسختي جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وخرجت من الدور الأول في 2018.