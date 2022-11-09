التشريع للمجتمع.. وليس لمصلحة الأشخاص

الاخيرة

يبدو أن الذهنية النيابية لم تتغير رغم كل الأحداث التي شهدتها البلاد في الاونة الاخيرة، وان التغيير في الوجوه لم يؤد الى تغيير في المزاج النيابي العام، لذلك وضعت اولويات لا تنسجم مع المطلوب من اجل النهوض بالبلاد، والاستفادة من الفرصة التاريخية السانحة حاليا، واستثمار الوضع الدولي والاقليمي لتعزيز فرص النمو، والخروج من مأزق توقف التنمية، والدليل على ذلك ان بعض النواب اعادوا اقتراح قوانين او تعديدلات على بعضها تتعلق بالاشخاص، وتحقيق فائدة خاصة منها ولا تخدم المجتمع.



الثابت في الثقافة البرلمانية ان القوانين توضع لفائدة المجتمع، وتطوير سلوكه نحو الافضل، ووضع ضوابط تتماشى مع تطورات الزمن، فبعض القوانين تبقى صالحة لعقود، والبعض الآخر يتغير وفقا لمطالبات المجتمع، ولا يسن قانون الا بعد دراسات وافية، ترتكز على مدى خدمتها للناس وتطوير حياتهم.

لكن عندما يسعى البرلمان الى سن قانون من اجل اشخاص محددين، فان هذا الامر سكين ذو حدّين، فما ترجوه من فائدة لهؤلاء الاشخاص سيستخدم ضدك في المستقبل، وبالتالي لا يمكنك الاعتراض عليه، او تعديله مرة اخرى، لان الظروف لن تكون مواتية لتكرار المحاولة.



من هنا يمكن القول ان محاولات بعض النواب فرض تعديلات على بعض القوانين المتصلة بالاشخاص، هو خروج على المبدأ التشريعي العام، اولا، وثانيا معارضته لحقيقة العدل في المعاملة، إذ إن الإنسان عندما يتسلم سلطة معينة يحتاج إلى الشعور بان الحق في الأمر يقوم بين آمر ومطيع، ويستلزم ثبوته كحق مقابل ثبوت وجوب الطاعة من المجموع، أي أن يقوم المبدأ على ما يحرم على الاخر يحرم على واضع القانون.



للأسف.. فإن هذا المبدأ ليس موجودا عند المشرعين لدينا لأنهم ينطلقون من مبدأ اخر يقوم على المصلحة الشخصية البحتة، وللأسف أيضا فإن الحكومة تجاريهم أحيانا بسبب متطلبات تحتاجها لتمرير قانون اخر يخدم أشخاصها وليس المجتمع، ولهذا وقعت الكويت في ازمات عدة جرّاء وضع قوانين تتعارض مع المبدأ الدستوري وهو الحرية في التعبير عن الرأي وممارسة الحياة الشخصية بما لا يتعارض مع القانون.



انطلاقا من هذه الحقيقة فإن أي خطوة باتجاه وضع قوانين تكون لفائدة بعض الأشخاص لا شك ستؤدي إلى المزيد من الأزمات، وهو ما لا يحتاجه المجتمع حاليا، لأن الهدف الأساسي هو كل ما يؤدي إلى الفائدة الاجتماعية، وليس مصلحة الاشخاص، فعلى سبيل المثال أيهما أهم مستقبل الخريجين الجدد الذين يبحثون عن وظيفة ما وتأمين وظائف لهم، وكذلك لمخرجات التعليم بعد خمس او عشر سنوات، فهل وضعت تشريعات أو اقترحت من أجلهم، وتوفير ميزانيات لهم من الأهمية القصوى للمجتمع، أو الاكتفاء بتحسين وضع الموجودين حاليا في الوظائف، لان هؤلاء يشكلون قوة انتخابية حاليا؟



ولقد كان سمو ولي العهد، واضحا في هذا الشأن حين أكد على ضرورة التشريع من اجل المجتمع، وليس من اجل الاشخاص، فهل سيدرك الأخوة النواب ذلك ويعملون على تعزيز الحريات والتنمية؟ أم أنهم سيجعلون من هدفهم بالفوز في انتخابات جديدة هو الاساس؟