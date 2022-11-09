كوب الماء بجانب السرير.. فكرة سيئة

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تعتبر عادة وضع كوب من الماء على طاولة السرير قبل النوم من أكثر العادات شيوعاً في العالم، وهي تُستخدم عادة لتسهيل الحصول على الماء عندما نشعر بالعطش في الليل أو بعد الاستيقاظ في الصباح مباشرةً، إلا أن هذا التصرف خطأ. أثبتت دراسة أجراها علماء من جامعة «جونز هوبكنز» أن ترك كوب من الماء على المنضدة طوال الليل يضر بالصحة، موضحين أن الماء بعد منتصف الليل يصبح غير صالح للشرب. وتوصل الدكتور مارك ليفي من مركز «ميرسي» الطبي في ماساتشوستس إلى استنتاجات مماثلة. ويشرح قائلاً: «يستقر الغبار والتلوث في الماء. كما يمكن للذبابة أن تدخل إلى الكأس ما يتسبب في العديد من الأمراض»، وهذا يشكّل خطراً على الصحة. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المياه الموجودة في غرفة دافئة بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات، وهو ما يزيد المشكلات الصحية في الأمعاء والقولون. ونصح العلماء مَن يحتاج لأن يكون الماء بجانب سريره، أن يضع قنينة زجاجية أو أن يغطي الكأس بطبق لحمايته من دخول الشوائب التي قد تضرّ بالصحة.