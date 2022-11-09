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ملامح شتاء


شهدت معظم مناطق البلاد امس أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة مصحوبة بنشاط للرياح قد تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة على بعض المناطق يرتفع معها موج البحر إلى ست أقدام وتستمر فرص الأمطار حتى صباح اليوم. وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لـ (كونا) إن البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي من اتجاه البحر الأحمر يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب رعدية. وتوقع القراوي أيضا أن تعاود فرص الأمطار اعتبارا من ظهر غد الخميس مرة أخرى بكميات متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة تكون رعدية أحيانا مع ارتفاع نسب الرطوبة والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على بعض المناطق.


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