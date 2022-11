قمة «التايمز للتعليم العالي» في الكويت.. باستضافة «AUM»

الأولى

أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM عن استضافة قمّة التايمز للتعليم العالي لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام THE MENA Universities Summit 2022 تحت عنوان تحوّلات التعلّم نحو مستقبلٍ مستدام Transforming Learning for a Sustainable Future، والذي سينعقد في نهاية شهر نوفمبر الحالي، وذلك في مركز AUM للمؤتمرات. (طالع ص 10)



وتعتبر قمّة جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستقام بالتعاون مع مؤسسة التايمز للتعليم العالي THE، حدثاً إقليمياً بارزاً في قطاع التعليم العالي، إذ إن مؤسسة THE هي إحدى أهم المراجع التي تدعم تميّز قطاع التعليم العالي في جميع أنحاء العالم، منذ ما يقارب الخمسين عاماً.

وتقام هذه القمّة للمرة الأولى في الكويت، وتأتي في نسختها الخامسة، بعد أن اسْتُضيفت من قبل جامعة قطر في 2015، وجامعة الإمارات العربية المتحدة في 2016، وجامعة الملك عبد العزيز في 2018، وجامعة نيويورك أبوظبي في 2021. وسيستقطب هذا الحدث رؤساء وقادة وأكاديميين من جامعات ومؤسسات محلية وإقليمية وعالمية.



وستطرح القمة برنامجاً متنوعاً ومحتوىً شاملاً يعكسان رؤية تطويرية لقطاع التعليم العالي في المنطقة من أجل مستقبلٍ مستدام.

وتُستهلّ القمة بافتتاحية رسمية، كما تتضمن خطابات لمتحدثين رئيسيين Keynote speeches، وجلسات حوار، وجلسات تبادل الخبرات بين القادة Leadership reflections، بالإضافة إلى ورش عمل خاصة بالتصنيفات Masterclasses ونشاطات اجتماعية للمشاركين.