عزل الرئيس ونائبه.. بـ«ثلث الأعضاء»

الأولى

تقدم نواب باقتراح بقانون لاجراء تعديلات جذرية على بعض أحكام قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة طالت أكثر من 30 مادة على القانون رقم 12 لسنة 1963.

وتضمنت التعديلات منح المجلس مهلة شهراً للبت في استقالة النائب وإلا اعتبرت مقبولة وإذا تقدم النائب باستقالته مرة أخرى تقبل فورا، كما اشتملت على وضع نص جديد يحظر على النائب قبول الهدايا فيما عدا الدروع وشهادات التقدير وإلا اعتبرت رشوة يعاقب عليها العضو.



وألزمت التعديلات الأمانة العامة لمجلس الأمة بنشر غياب وحضور الأعضاء عن الجلسات واللجان عبر منصات التواصل، وإتاحة عقد اجتماعات اللجان بصورة علنية حتى يكون أداء النائب تحت نظر ورقابة الأمة، واستحداث فكرة اشتراك أكثر من عضو في سؤال برلماني واحد وبحد أقصى 10 أعضاء.

وتضمنت التعديلات التوسع بعدم مؤاخذة النائب فيما يبديه من آراء الى خارج القاعة في حدود المجلس واللجان ايضا، وامكانية عقد المجلس بالتنسيق مع الحكومة جلسة استماع أو أكثر كل شهر لمناقشة إجابات الوزراء ومعاقبة من لا يتعاون مع لجان التحقيق بمخاطبة وزير العدل لرفع دعوى جزائية.



واشتملت التعديلات على بسط يد المجلس على مسألة اسقاط عضوية النائب، وحق المجلس باعفاء الرئيس ونائبه بطلب من ثلث اعضاء المجلس، واقتطاع نصف مخصصات النائب اذا لم يشترك بعضوية اللجان، وعقد اجتماعات المجلس عن بعد في حالات الحروب والكوارث والاوبئة، وعدم مناقشة اكثر من استجواب في جلسة واحدة، والغاء التأجيل المفتوح للاستجوابات، وبسط سلطة الرئيس في اعفاء الامين العام بعد موافقة من مكتب المجلس.